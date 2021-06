Ce nu s-a văzut, de fapt, la Survivor România. Momente halucinante: ‘Au sărit toți’

Andreea Lodbă, fosta Faimoasă, a făcut primele mărturisiri despre competiția Survivor România 2021. Ea a povestit ce a însemnat competiția pentru ea și ce lecții importante a avut de învățat.

Astfel, Faimoasa a spus că a realizat că, înainte, ea nu se bucura cu adevărat de lucrurile importante atunci când era acasă. Ea a spus că în competiție nu a apucat să se certe cu foștii colegi din competiție.

Prezentă la Teo Show, fosta concurentă a mai spus că această emisiune este mult peste ce se vede pe micul ecran. Ea a povestit o situație care a marcat-o. Astfel, s-a întâmplat ca, la un moment dat, Raluca să scape orez pe jos, iar băieții s-au repezit apoi. să îl adune. Andreea crede că aceste condiții au format-o și au transformat-o într-un om atent la nevoile simple.

„Odată s-a intamplat să scape Raluca orezul pe jos si băieții s-au repezit să îl adune. Dacă s-ar fi văzut acasă, lumea ar fi spus că sunt nebuni. Mi-am dat seama cat de important este o regula de orez. M-am intors alt om, aceasta competitie m-a schimbat foarte mult. Mi-am dat seama ca trebuie să pretuiesc oamenii cu care convietuiesc.

As mai fi rezistat in competitie, abia ma acomodasem cu traiul de acolo, cu foamea. M-au nominalizat Zanni, Elena, dacă nu mă înșel… m-au nominalizat din punct de vedere sport, am considerat că a fost un vot corect. Avand probleme cu inotul, mi-am dat seama ca voi avea probleme mult mai mari pe parcurs si ca la acel moment eram una dintre verigile slabe si de aceea nu ama vut motiv sa ma supar. Le-am spus cp dacă voi fi nominalizată nu mă voi supăra, dar că a contat pentru mine foarte mult că am ajuns acolo”, a spus pus Andreea Lodbă, la Teo Show.