Competiția Survivor România aduce extrem de multe probe de foc, așa că nu mulți reușeșc să treacă orice provocare și să ajungă cât mai aproape de marele premiu. Câțiva dintre cei ce au acceptat să meargă în Republica Dominicană au suferit numeroase accidentări sau au fost nevoiți să se întoarcă acasă pentru a se asigura că starea lor de sănătate nu va avea de suferit.

Un fost concurent trăiește o adevărată dramă după ce a fost nevoit să se retragă de la Survivor România 2021 în urma unei accidentări grave. Lucian Barbu a suferit o intervenție chirurgicală la menisc și se simte mult mai bine acum, dar întâmplarea l-a făcut să treacă prin clipe grele. Acesta s-a luptat cu dureri atroce și nu a putut să doarmă în multe nopți.

„Accidentarea a fost o altă cumpăna a vieții pe care a trebuit să o trec „magna cum laude’. Universul mi s-a schimbat total, s-a transformat în unul antagonic, am depins foarte mult de aproapiati și mă simt norocos că am niște persoane absolut superbe lângă mine.

Am fost inactiv , imobilizat la pat, a trebuit să rezist unor dureri atroce , am avut câteva luni în care noaptea am fost privat de somn și multe altele. Cel mai greu a fost că a trebuit să învăț… să merg, dar pot spune că am trecut cu brio peste. Nu știu dacă m-a schimbat cu ceva această accidentare, cert e că mi-am demonstrat mie cât de puternic sunt la nivel mental.”, a zis Lucian Barbu pentru revista Viva!.