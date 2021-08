Ce nu s-a știut până acum despre Maria Chițu. Cum a ajuns, de fapt, la Survivor România

Maria Chițu a fost una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor. Fosta războinică face dezvăluiri despre competiția care i-a schimbat viața.

Maria Chițu a dezvăluit cum a ajuns să se înscrie la Survivor. Ea a spus că unchiul ei a fost cel care i-a spus că se fac înscrieri la al doilea sezon din competiție și că ar trebui să își încerce norocul.

Pentru că trecea printr-o perioadă complicată, Maria Chițu s-a gândit că o schimbare este binevenită în viața ei.

La puțin timp după ce s-a înscris, a aflat că a fost acceptată în emisiune, iar vestea a picat cum nu se putea mai bine.

„Era pandemie, unchiul meu mi-a dat ideea iar mie mi-a placut provocarea. Trecusera luni de atunci si cand m-au sunat ca am fost acceptata eram intr-un punct in care aveam mare nevoie de aceasta experienta, a venit perfect”, a răspuns Maria Chițu.

Fosta războinică a fost întrebată de un internaut cu ce băiat nu s-a înțeles deloc la Survivor. Blondina a răspuns sincer, fără ocolișuri.

„Cu Razboinicii m-am inteles in principiu, am avut etape in care nu a mai fost cum era odata. Despre faimosi: nu m-am inteles cu Zanni si Sebi. In rest, mai toti mi s-au parut ok”, a spus ea.