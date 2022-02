Ce nu face iubitul Andreei Raicu cu ea în pat, niciodată: „Nu e nevoie să îl cert, nu există aşa ceva!”

Andreea Raicu a venit în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a vorbit despre cum procedează atunci când vrea să facă o pauză de la tehnologie. Ea a spus că, în principal, Instagramul o „afectează”, motiv pentru care ia măsuri în ce privește această rețea socială. De asemenea, Andreea Raicu a povestit și ce anume nu face iubitul Andreei Raicu cu ea în pat, niciodată.

Andreea Raicu a povestit cum procedează atunci când ia o pauză de la ceea ce însemnă tehnologie, dar și ce nu face iubitul ei când e cu ea în pat.

„Când iau pauză de la tehnologie, am la mine un singur telefon cu o cartelă. Numărul îl ştiu doar două persoane, nu am nici măcar Instagram instalat. În vacanţă am învăţat să mă bucur de lucrurile din jurul meu, de oamenii din jurul meu, nu mai stau cu ochii în telefon. Am devenit atât de intolerantă cu chestia asta încât dacă vorbesc cu cineva şi persoana respectivă pune mâna pe telefon, mă opresc din vorbit.

Când stă iubitul cu mine în pat, nu stă cu telefonul. Nu e nevoie să îl cert, nu există aşa ceva! Petrecem timpul împreună, nu pe telefon.

După două săptămâni în Maldive, două zile nu am vrut să deschid Instagramul, doar WhatsApp. Am momente în când intru în dependenţa şi atunci renunţ. Doar Instagramul mă afecteaza, recunosc! Am oprit şi notificările tocmai din cauza asta”, a spus Andreea Raicu, la Teo Show.