Andreea Raicu, adevărul despre foștii iubiți. Prin ce a trecut, de fapt: „Mi-au făcut viața grea”

Andreea Raicu este extrem de discretă atunci când vine vorba despre viața ei amoroasă. Vedeta preferă să nu ofere foarte multe detalii despre bărbații care au cucerit-o de-a lungul timpului. Iată că a venit momentul ca bruneta să facă dezvăluiri despre fostele relații!

În trecut, Andreea Raicu nu putea să iasă pe stradă până când nu simțea că este aranjată și ținuta ei este bine pusă la punct. Vedeta s-a schimbat complet după ce și-a dat seama că frumusețea vine din interior. Bruneta a explicat că se simte mai bine în pielea ei față de cum se simțea în urmă cu doar câțiva ani.

„Multă vreme am crezut că totul vine din exterior, dar, cu timpul am aflat că lucrurile stau diferit. O femeie frumoasă are încredere în ea, s-a descoperit și acceptă orice se întâmplă cu ea.

Trăim într-o lume în care uităm să fim feminine, feminitatea este darul cel mai de preț pe care l-am primit. Cosmeticele contează cumva 30%. Mă simt mult mai frumoasă ca acum 10 de ani.

Nu mai caut perfecțiunea pe care am căutat-o și am promovat-o. Nu puteam să ies pe stradă fără să fiu impecabilă, credeam că o să îmi aducă acest lucru iubirea celor din jur.

E important să înțelegem că suntem noi și când avem cearcăne, dar și când suntem machiate mai frumos. În momentul în care vezi femei care nu au niciun rid, te frustrează.”, a povestit Andreea Raicu la Vorbește lumea.