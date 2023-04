Ce nu este bine să faci de Florii. Tradiția pe care să nu o încalci. E mare păcat

Anul acesta, creștinii ortodocși sărbătoresc Duminica Floriilor pe 9 aprilie. Intrarea lui Hristos în Ierusalim este prăznuită cu fix o săptămână înainte de Învierea Domnului. Această zi este legată de o serie de obiceiuri, care sunt respectate mai mult în zonele rurale, însă există și activități care nu sunt recomandate în Duminica Floriilor. Iată ce nu este bine să faci de Florii!

Duminica Floriilor 2023, semnificație

Floriile reprezintă este una dintre cele mai importante sărbători a românilor și are loc în fiecare an cu o săptămână înainte de Paștele ortodox. În acest an, Duminica Floriilor pică pe data de 9 aprilie.

Orice sărbătoare mare și importantă din calendarul ortodox este încărcată de tradiții și obiceiuri de care oamenii țin cont încă din cele mai vechi timpuri. Astfel că, și de Florii, credincioșii țin cont de o sumedenie de obiceiuri în această zi sfântă.

Ce nu este bine să faci de Florii

Așadar, pe 9 aprilie, în ziua de Florii, este interzis să te speli pe cap. Se spune că dacă faci asta, vei albi. În cazul în care este absolut necesar, fă asta cu apă sfințită și descântată de preoți.

În plus, peștele nu trebuie să lipsească de pe masa românilor, în ziua Floriilor. Mai ales că este dezlegare, având în vedere că a fost postul de 40 de zile. Astfel, mâncărurile din pește și uleiul vegetal pot fi consumate ca o excepție. Totodată, pe masă nu trebuie să se regăsească alimente de dulce.

Tradiții și obiceiuri de Florii

O altă tradiție străveche spune că e bine să plantezi pomi înainte de Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim.

În zonele rurale, se mai spune că cel care trei mâţişori întregi în ziua de Florii nu va suferi tot anul de dureri de gât.

Tot la sate există credința conform căreia dacă nu aprinzi mâţişori şi nu afumi casa cu ei, căminul va fi lovit de fulgere.

În ziua de Florii, nu este bine să abuzați de băuturi alcoolice, să petreceți această zi fără certuri și fără vorbe rele. Femeile nu au voie să-și vopsească părul și nici să-l spele. Orice fel de muncă este, de asemenea, interzisă.

Una dintre cele mai importante tradiții spune că apa din Duminica Sfântă are capacitatea de a îndepărta harul și fericirea. Totuși, pentru a nu alunga fericirea și bunăstarea, se recomandă ca oamenii să se spele pe cap cu o zi înainte de Florii.

Ce nume se sărbătoresc de Florii

Duminica Floriilor a fost menționată pentru prima dată în secolul al IV-lea și este una dintre cele 12 sărbători împărăteşti din cursul anului bisericesc. În plus, ea deschide „Săptămâna Mare” sau „Săptămâna Patimilor”.

„Floriile sunt motiv de bucurie pentru ortodocșii români și în fiecare an retrăim parcă intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, smerit pe asin. Încărcată de semnificații, această sărbătoare are parte, pe tot cuprinsul țării, de obiceiuri și tradiții, care creează de secole o conexiune profundă între noi toți, continuând să ne definească. În această zi îi sărbătorim și pe cei care poartă nume de flori și le transmit cele mai bune gânduri și un sincer La mulți ani!”, spunea Lucian Romașcanu, ministrul Culturii.

În ziua de Florii sunt sărbătorite persoanele care poartă nume de flori, dar și derivate ale acestora, precum: Anemona, Brânduşa, Camelia, Codrin, Codrina, Codruţ, Codruţa, Crăiţa, Crenguţa, Crina, Crinu, Crinuţa, Crizantema, Dalia, Delia, Floarea, Flora, Florenţa, Florentin, Florentina, Florica, Florin, Florina, Garofiţa, Gentiana, Gherghina, Iasmin, Iasmina, Iris, Lăcrimioara, Laur, Laura, Laurenţiu, Laurian, Lauriana, Malina, Margareta, Micșunica, Mugurel, Narcis, Narcisa, Panseluţa, Romaniţa, Roza, Rozalia, Trandafira, Veronica, Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, Zambila, Zambilica.

