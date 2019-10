Ce nu a văzut nimeni în meciul Simona Halep – Bianca Andreescu. Ce a făcut românca în fața lui Darren Cahill

Simona Halep a avut o ieșire nervoasă în setul decisiv al meciului cu Bianca Andreescu, la Turneul Campioanelor. Numărul 6 mondial a dat cu pumnul în bancă în timp ce Darren Cahill îi dădea indicații, la scorul de 2-1 pentru sportiva canadiană de origine română. Intervenția antrenorului australian s-a dovedit foarte utilă, iar Halep a câștigat în cele din urmă partida.

Campioana de la Wimbledon a cerut intervenția antrenorului în setul decisiv, la scorul de 2-1 pentru Bianca Andreescu, după ce adversara reuișise primul break al setului. În timp ce primea indicații de la Darren Cahill, Simona s-a enervat și a lovit cu pumnul în bancă.

„Ce faci este destul de bine, dar folosește mai mult voleu. Când poți, vino în față. Folosește-ți mintea! Tot ce faci e foarte bine. Nu aș schimba nimic în jocul tău pe linia de fund, dar vino în față. Promite-mi că vei face asta. Nu o mai lăsa să scape când lovește slice cu forehandul. E foarte lent și poți ataca”, i-a spus australianul.

Simona Halep a învins-o pe Bianca Andreescu în primul meci din grupă la Turneul Campioanelor cu scorul de 3-6, 7-6, 6-3 și va juca în cea de-a doua partidă din această fază a competiției cu Elina Svitolina. La finalul confruntării cu Andreescu, Halep i-a mulțumit lui Cahill pentru susținere.

„L-am chemat pe Darren Cahill de atâtea ori pentru că mi-a fost dor de el. Aşa că am vrut să fiu sigură că vine de cât mai multe ori. Aş fi vrut să îl chem în pauza medicală, dar mi s-a spus că este deja prea mult, iar eu am spus ok. Mi-a dat sfaturi, mi-a zis că joc bine, chiar dacă eu credeam că nu am o evoluţie solidă. El mi-a spus că sunt ok, că pot să servesc mai bine, ceea ce era adevărat, pentru că atunci când am servit bine, meciul meu a fost mult mai bun. Deci, mi-a dat sfaturi, m-a ajutat”, a declarat Simona Halep.