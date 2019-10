CTP, reacție neașteptată, după ce Simona Halep a învins-o pe Bianca Andreescu. ”A fost cam ruginită în primul set!”

Simona Halep a câștigat confruntarea cu Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor 2019. Campioana de la Wimbledon s-a impus în 3 seturi, scor 3-6, 7-6, 6-3. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat prestațiile celor două jucătoare, la scurt timp după încheierea meciului.

„Meci fascinant datorită stilului diferit al celor 2 jucătoare. pe de o parte complexitatea jocului Biancăi Andreescu, i-a adus vreo 7 scurte Simonei, jocul ei este mult mai variat. Simona i-a impus raliul, capacitatea de a duce stânga – dreapta în teren, a dat drumul la picioare. A fost cam ruginită în primul set, pentru că nu a avut meciuri în ultima perioadă, dar a dat drumul la picioare și a trimis multe mingi înapoi zvăpăiatei Bianca Andreescu.

👏👏 @Simona_Halep comes back from a set down to claim victory against Andreescu, 3-6, 7-6(6), 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/YaL1vAoNQf

— WTA (@WTA) October 28, 2019