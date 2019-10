Prima reacție a Simonei Halep, după ce a învins-o pe Bianca Andreescu. Ce spune despre canadianca de origine română

Simona Halep a oferit prima reacție după ce a învins-o pe Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor, scor 3-6, 7-6, 6-3. Numărul 6 mondial a recunoscut că a avut un meci greu cu sportiva canadiană de origine română și le-a mulțumit fanilor români care au susținut-o în China.

Simona Halep, după meciul cu Bianca Andreescu: „Am luptat cu o fată cu 10 ani mai tânără decât mine și sunt mândră”

Campioana de la Wimbledon a început ezitant partida cu Bianca Andreescu și a pierdut primul set cu 3-6. Simona și-a revenit în setul secund și l-a câștigat greu, în tiebreak, cu 7-6 (8-6). În setul decisiv, sportiva canadiană de origine română a slăbit ritmul și a cedat inițiativa, iar constănțeanca s-a impus cu 6-3. Meciul a durat 2 ore și 30 de minute.

„Este o performanță incredibilă să fiu calificată de 6 ori la rând aici. Sunt mândră că am ajuns din nou aici. A fost un meci greu, știam că e o adversară care joacă bine până la final. Sunt fericită că am câștigat în sfârșit un meci aici. Încă joc rău, dar am timp să mă antrenez.

Presiunea am transformat-o în ceva bun. Am luptat cu o fată cu 10 ani mai tânără decât mine și sunt mândră. Ea a jucat incredibil la Wimbledon. Le mulțumesc tuturor fanilor români și celor din China”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Bianca Andreescu, la Turneul Campioanelor.

Ambele jucătoare au cerut timeuot medical înainte de setul decisiv. Cu ocazia acestui meci, Darren Cahill a revenit ca antrenor principal al Simonei Halep. Sportiva a apelat de mai multe ori la sfaturile tehnicianului, care s-au dovedit utile pe parcursului meciului.