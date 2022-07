Ce nu a făcut niciodată Petre Roman pentru Oana, fiica lui, când era premierul României (exclusiv)

Oana Roman adoră călătoriile în țara ei de suflet, unde a și făcut facultatea la una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Sorbona. Ori de câte ori are ocazia, dă o fugă în Franța, pentru a-și încărca bateriile. Deși acum se poate răsfăța după bunul plac în cele mai exclusiviste plaje de pe Coasta de Azur, adolescența vedetei nu a fost atât de roz pe cât crede lumea. Fosta prezentatoare TV a stat de vorbă cu jurnaliștii Impact.ro, în fața cărora a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu tatăl său celebru, Petre Roman.

Cunoscuta Oana Roman își face bagajele pentru vacanța la Cannes. Mersul în Franța este deja un ritual de când avea 14 ani, mai ales că aici și-a făcut vedeta studiile universitate. Persoana care a familiarizat-o cu această țară fascinantă a fost chiar mama ei, Mioara Roman. În prezent, bruneta abia așteaptă să calce din nou pe tărâm francez.

În această vară, Oana pleacă în concediu doar cu micuța Iza, deoarece Marius Elisei trebuie să rămână acasă, pentru a se ocupa îndeaproape de afacerea cu haine a familiei.

„Plecăm la Cannes duminică, Marius rămâne, pentru că este o perioadă în care site-ul merge destul de bine și are colete de trimis. E greu să le explici doamnelor că trebuie să aștepte 5-6 zile pentru un colet. Ele doresc imediat și atunci el se sacrifică și astea 5 zile nu vine cu noi în Franța, pentru că vrea să se ocupe de colete, mai ales că pe cele din București – în zonele apropiate de birou, de casă – le livrează chiar el. Acesta este un plus pentru clientele noastre. După ce ne întoarcem din Franța, probabil că o să plecăm toți trei undeva, dar nu știu să spun încă unde”, a declarat Oana Roman pentru Impact.ro .

Fiica lui Petre Roman este fascinată de Franța încă din adolescență. Deși tatăl ei a fost prim-ministrul României, Oana nu a beneficiat de facilități. Dimpotrivă, a fost nevoită să călătorească în Europa cu trenul, chiar dacă traseul trecea și printr-o zonă de război. Politicianul a considerat că este mai bine așa, pentru ca lumea să nu spună că profită de funcția pe care o avea la acea vreme.

„Eu merg în fiecare vară în Franța. E vacanța mea obligatorie din fiecare an, merg la Cannes din ’91. Coasta de Azur e cel mai frumos loc de pe planetă, după părerea mea. Când am descoperit Coasta de Azur, am făcut-o împreună cu mama în 1991. Trebuia să ajungem într-o vizită oficială la Madrid, la regele Spaniei, și tata a hotărât că nu vrea să ne ia cu avionul de stat, ca să nu zică lumea că profităm. Dar nici nu ne-a luat bilete de avion și ne-a trimis cu trenul, el fiind prim-ministru. Și am plecat eu cu mama în plin război din Iugoslavia cu trenul până la Madrid de la București, trecând prin Belgrad, care era în plin război, dar cred că a fost cea mai frumoasă vacanță din viața mea, pentru că acel drum prin toată Europa practic, împreună cu mama, care m-a făcut să descopăr niște locuri absolut extraordinare, pentru mine a însemnat foarte mult”, a mai spus vedeta TV.