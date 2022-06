Adevărul despre relația dintre Petre Roman și fata Oanei Roman. Mulți ar fi surprinși (exclusiv)

S-a aflat adevărul despre relația dintre Petre Roman și fata Oanei Roman. Oana Roman trece printr-o perioadă bună a vieții sale. S-a împăcat cu soțul, Marius Elisei, afacerile îi merg bine, iar fiica ei a început să fie apropiată de fostul premier al României, Petre Roman, fiind fascinată de acesta.

După o perioadă plină de certuri cu soțul său, Marius Elisei, și o relație foarte rece cu Petre Roman, fericirea și-a făcut din nou loc în casa Oanei Roman.

Vedeta a dezvăluit că fiica sa este fascinată de bunicul ei, despre care a aflat ce mare personalitate este.

„Cred că acum vreo lună. Iza îl iubește foarte mult și e fascinată de el. A văzut și a înțeles ce mare personalitate este el. Când mergem la el îl întreabă tot felul de lucruri, discută și au o relație ok. Mi-aș dori să ne vedem mai des, dar am un program agitat, el la fel, e și președintele unei universități din Elveția. O parte din timp și-o petrece și acolo. Încercăm să ne vedem mai des, dar nu ne iese întotdeauna”, a mai spus Oana Roman.

Pe de altă parte, Oana Roman a pomenit și despre cum se descurcă în aceste vremuri grele pentru toată lumea.

„Eu cu Marius avem un business împreună, un site de haine, pe care l-am deschis de aproape doi ani. Eu sunt și cu online-ul meu, care a crescut foarte bine. Am muncit ani de zile ca să am contracte în online. Încet, încet, încep să fac și evenimente”, a mai dezvăluit Oana Roman.

Pe de altă parte, Oana Roman a spus despre mama ei că aceasta are nevoie de tratament și de îngrijiri medicale permanente.

„E staționară, atât de bine cât poate fi în condițiile date. Mă strădui în fiecare zi ca ea să fie ok, să fiu lângă ea, să primească toate îngrijirile de care are nevoie. Are și zile mai bune, și mai rele. Necesită îngrijiri și monitorizare permanentă. Are nevoie de tratament, de kinetoterapie, de masaj. Dar eu mă duc la ea în fiecare zi, vine la noi la masă, mergem la coafor, ieșim.”, a conchis Oana Roman, conform sursei citate mai sus.