Fuego, reacție emoționantă după moartea lui Ion Dichiseanu. Cătălin Măruță l-a ascultat atent

Maestrul Ion Dichiseanu s-a stins viață azi, la vârsta de 87 de ani. El era internat de mai multe luni la spitalul Floreasca din Capitală.

Vestea trecerii sale în neființă l-a întristat nespus și pe Cătălin Măruță, în ediția de azi a emisiunii fiind prezente și momente din interviurile date de marele actor pe canapeaua emisiunii. Cătălin Măruță a ținut să transmită condoleanțe familiei îndurerate, însă nu a fost singurul.

De altfel, în emisiunea sa au intrat în legătură telefonică și alte celebrități care l-au cunoscut îndeaproape pe fermecătorul actor, și anume, Paul Surugiu, alias Fuego, și actorul Claudiu Bleonț. Fuego și-a exprimat regretul pentru pierderea marelui artist, de la care spune că a avut multe de învățat.

”E trist ca s-a intamplat lucrul acesta, se strang randurile generatiei de aur. Intotdeauna am stiut ca maestrul este fermecator in povestirile sale, avea un anume magnetism, era fermecator. Dincolo de reflectoare, era o pura inspiratie, am avut multe de invatat de la el. Am invatat de la acest mare actor ca nu trebuie sa existe ”nu vreau” sau” nu se poate”, il iubesc pe acest om de la care am invatat enorm, il iubesc pentru omenia sa si pentru boemia romantica pe care noi am cam uitat-o. Rolul la care a lucrat mereu este rolul vietii, o viata plina, o viata frumoasa, pe care a trait-o pana in ultimul moment”, a zis Paul Surugiu, alias Fuego, despre marele actor Ion Dichiseanu.