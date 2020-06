Ce notă a luat, de fapt, Mircea Badea la Bacalaureat. A avut în total cinci probe

Mircea Badea a excelat la studiu, iar dovada o reprezintă notele de la examenul de Bacalaureat. Prezentatorul TV obținut notă maximă la trei dintre materiile de examen și una modestă la proba de filosofie, care i-a pus, de altfel, și bețe în roate, după contestație existând posibilitatea să nu ia nici măcar nota de trecere.

Într-o discuție purtată cu Mihai Gâdea în urmă cu câțiva ani, în direct la Antena 3, moderatorul emisiunii ”În gura presei” a dezvăluit faptul că Bacalaureatul nu i-a dat emoții. El a reușit să obțină nota maximă la trei dintre cele cinci materii pe care le-a susținut la examenul maturității, anume Limba și literatura română, Matematică și Sport. La filosofie a scârțâit, după contestație trecând prin câteva emoții, mai-mai să nu obțină notă de trecere.

„Prietene, bine că l-am dat, bine că l-am luat. Era cât pe ce să-l iau cu mult, doar că l-am luat cu puțin. Pe vremea mea erau 5 probe. Am luat 10 la sport, matematică, română. Și am dat la filosofie și mi-a picat Heraclit. Și am luat 7. Și am făcut contestație, mi s-a admis și am luat 6. Am avut nota totală 8.99”, a povestit Mircea Badea la emisiunea sa.