Ce avere are Adriana Bahmuțeanu. Fosta soție a lui Prigoană și-a publicat declarația, înainte de alegerile locale 2020

Aşa cum trebuie să facă orice candidat la ALEGERILE LOCALE 2020, fosta soţie a lui Prigoană a fost nevoită să divulge ce a agonisit până acum. Iată ce avere are Adriana Bahmuțeanu!

Adriana Bahmuțeanu şi-a declarat averea

După ce a anunţat că vrea să candideze la postul de primar al Sectorului 1 din Capitală, loc ocupat acum de Dan Tudorache, Adriana Bahmuțeanu a fost nevoită să completeze declaraţia de avere cu bunurile şi câştigurile din ultimul an. Surprizele sunt mari! Se pare că fosta soţie a lui Prigoană a avut o singură sursă de venit: salariul primit pentru emisiunea prezentată. Mai exact, aceasta a fost remunerată cu 68.000 de lei pe an, adică 5.600 de lei pe lună, printr-un PFA. De asemenea, este asociată cu 50% într-o societate care deţine un coafor în Bucureşti, conform Wowbiz.ro.

În plus, vedeta nu are trecute pe numele său niciun imobil, maşini, terenuri sau bijuterii. În conturi, Adriana Bahmuțeanu nu are bani, dar nici datorii către bănci.

La Alegerile Locale 2020, Bahmuțeanu, în vârstă de 46 de ani, va fi sprijinită de Partidul Ecologist Român, iar printre schimbările pe care vrea să le aducă se numără protejearea mediului înconjurător şi a animalelor. Fosta prezentatoare s-a declarat extem de încrezătoare în şansele sale de a câştiga alegerile. Acestea vor avea loc pe data de 27 septembrie.

„Mi-au trecut emoțiile! Viața e făcută din noi provocări. Eu sunt ecologistă de mai mult timp. M-am hotărât să candidez, propunerea a venit din partea Partidului Ecologist. Cred că m-am gândit vreo cinci minute și am zis: da!”, a spus Adriana, pe 18 august.

Adriana Bahmuțeanu, în 2011: “M-ar tenta o carieră în politică”

În urmă cu nouă ani, pe vremea când era căsătorită cu Silviu Prigoană, aceasta a recunoscut că nu ar spune “Nu” unei cariere politice.

“M-ar tenta. Sincer, cred că aș putea să fac lucruri bune și nu cum fac alții: numai dau din gură și atât, telepoliticieni d-ăștia. Dar nu împărtășesc aceleași opinii cu soțul meu sau aceleași culori. Eu sunt mai ”comunistă” de felul meu, am rămas cu sechele din copilărie”, spunea Adriana atunci.

Un an mai târziu, în 2012, Silviu Prigoană candida pentru Primăria Generală a Capitalei, din partea Partidului Democrat Liberal. Nu a câştigat însă alegerile, fiind devansat de Sorin Oprescu.