Ce meserie inedită are Turcu de la Puterea Dragostei. Concurentul Kanal D se umple de bani la doar 21 de ani

Turcu face parte din unul din cele mai controversate cupluri care au pășit vreodată în platoul de la Bravo, ai Stil. Iată detalii despre tânărul de 21 de ani! Cu meserie inedită are și cum reușește să câștige bani frumoși la vârsta aceasta?

Alex Turcu a pășit în platoul de la Puterea Dragostei în speranța de a-și găsi sufletul pereche. Tânărul a reușit să găsească o femeie cu care să înceapă o relație, dar nimic nu ar fi arătat că va fi un așa mare scandal în preajma încercării de a-și face o relație.

La 21 de ani, Alex a dat dovadă de curaj și hotărâre, deși încă neexperimentat în ale vieții. Tânărul a făcut cale lungă de la Bacău la București pentru a-și termina studiile superioare. Deși majoritatea fanelor sale se așteptau ca el să fie antrenor de fitness, acesta este însoțitor de zbor.

„De ce ai stat cu mine dacă vrei pe altele?? Ce nu înțelegi? Mă minț pe față? Doar eu sunt de vină, nu, tu n-ai făcut nimic. Nu trebuia să accepți pedepsele cu nimeni. Eu ce am făcut, am făcut în fața ta și doar ca să te fac gelos. Să vadă lumea acum cu câte vorbești și cu câte mă înșeli! Numai eu am picat prost, eu mi-am luat-o, vreau să pice și ei prost. Pleacă acasă, du-te la iubitele tale”

Roxana

„Tu n-ai făcut nimic? Eu n-am făcut nicio pedeapsă. Eu am acceptat pedeapsa cu Ella pentru că am stabilit amândoi că nu vom face asta, iar în ziua aia ea tocmai făcuse două pedepse. Eu nu înțeleg, am refuzat tot până atunci. Mint eu, mă scuzați, bine. I se pare că i-am făcut eu nu știu ce. Bine că toto tu sari calul și tot eu sunt vinovat”

Turcu