Ce meserie are, de fapt, Andi Vasluianu. Cum a ajuns actor la PRO TV

Actorul Andi Vasluianu s-a bucurat de o mai mare popularitate, odată cu rolul din serialul Profu’, de pe PRO TV. Însă, există detalii rămase necunoscute despre anii în care acesta nu cunoscuse încă celebritatea. Fanii vor fi uimiți să afle că, de fapt, are la bază o cu totul altă meserie, față de cea care i-a adus notorietatea printre români.

Publicul din România a făcut cunoștință cu Mișu, cel mai excentric și controversat cadru didactic din Capitală. E povestea pe care o spune serialul difuzat pe PRO TV și care va reveni și cu un al doilea sezon. Postul de televiziune a venit cu decizia de a mai realiza un set de episoade. Totul după ce show-ul a intrat în preferințele tinerilor din țara noastră și a fost urmărit cu mare interes. Profesorul Mihai Iacob, de la liceul Emil Gârleanu, le-a arătat tuturor că își ia în serios misiunea de mentor. Și-a pus amprenta pe educația elevilor săi și îi are sub lupă chiar și după cursuri. Noile intrigi din sezonul 2 al serialului Profu’ cu siguranță îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură.

Înainte să fie actor, însă, Andi Vasluianu a testat și alte meserii. Serialul extrem de popular i-a adus și mai multă faimă, iar înainte de această perioadă a vieții, a existat și cea în care a fost atât brutar, cât și tâmplar, iar printre joburi, și vânzător la un butic. Actorul a vorbit deschis despre cât de mult l-au ajutat respectivele experiențe, în cadrul unui interviu.

„Cred că mult, nu știu. E greu să spui că în momentul ăla s-a întâmplat asta și eu am devenit asta. Cred că a însemnat mult. Enorm. Dar cel mai mult a însemnat întâlnirea asta cu oamenii. La brutărie, eu căram făină la început. Mă trezeam la patru dimineața și mă duceam să pun făină, ca să aibă brutarii să facă pâine. Așa am început. În timp, maximum am făcut o japoneză.

Ăsta a fost maximumul la care am ajuns. După asta, m-am mutat la buticul în care lucram de noapte și-mi dădeam tot salariul pe dulciuri. (…) În schimb, la tâmplărie mi-am descoperit prietenul cel mai bun, iar ăsta a fost un moment de cotitură ca responsabilitate. Adică de la el asta am învățat.”, a povestit Andi Vasluianu, potrivit viva.ro.