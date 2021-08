Ce meserie a avut Zanni, înainte să-l cunoască pe Alex Velea. Câștigătorul Survivor România avea clienți fideli

Zanni nu este necunoscut publicului român. După apariția la Chefi la Cuțite și câteva piese scoase la Golden Boy Society, trapperul a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România după ce a participat și a și câștigat sezonul 2 Survivor România.

Trofeul competiției de la Kanal D a demonstrat tuturor că Zanni este unul dintre cei mai mari supraviețuitori pe care-i cunoaștem, având și o poveste de viață emoționantă.

Întreaga lui existență a fost o luptă, Edmond Zanidache fiind unul dintre puținii copii instituționalizați ai României care au reușit și și-au depășit condiția modestă. Zanni a muncit de când era mic copil, este o persoană extrem de activă, căreia nu-i place să stea locului, după cum a declarat și el în nenumărate rânduri.

Puțini sunt cei care știu cu ce se ocupa Zanni înainte de a devenit protejatul lui Alex Velea și de a avea propria lui carieră muzicală. Tânărul în vârstă de 23 de ani a lucrat ca frizer și ca artist tatuator, pentru a câștiga bani pentru a se putea întreține.

Deși a fost abandonat de mama naturală și privat de căldura unui cămin adevărat, astăzi Zanni se poate lăuda cu faptul că este un adevărat Survivor și că toate lecțiile dure primite în viață l-au ajutat să se maturizeze și să-și formeze caracterul.

Cel care avea să devină câștigătorul Survivor România 2021 a mărturisit că el a fost cel care l-a contactat pe Alex Velea pentru a-l ajuta să-și construiască o carieră artistică. Iubitul Antoniei a fost interesat de talentul său și l-a luat sub aripa sa.

Zanni le este extrem de recunoscător artistului și logodnicii sale pentru faptul că au crezut în el și l-au făcut să se simtă ca un membru al familiei.

„Am avut o seară în care trebuia să stau cu mine și, după multe gânduri, am decis să îi dau un mesaj lui Alex Velea. Eram convins că nu va răspunde, dar m-am înșelat, mi-a răspuns foarte repede. Mi-a propus să ne vedem. Totul s-a întâmplat cu repeziciune.

Deși nu mai cochetasem cu muzica, în maximum o lună de când am ajuns la el la studio, am lansat prima piesă. Totul a evoluat foarte rapid, am mers în concert, lucrurile s-au aliniat cum trebuie. Alex Velea se aștepta să fie greu, nu făcusem muzică, dar a crezut în mine.”, a mai spus Zanni pentru sursa citată.