Ce meserie a avut Andi Moisescu înainte să devină celebru. A muncit de la 17 ani

Andi Moisescu este un prezentator și om de televiziune extrem de îndrăgit. Dar știi ce meserie a avut Andi Moisescu înainte să devină celebru? Jurnalistul a început să muncească de la 17 ani, iar acum a devenit unul dintre cei mai longevivi oameni de pe micile ecrane.

Andi Moisescu, pe numele lui real Alexandru Moisescu, s-a născut pe 26 octombrie 1972 în București. Are un frate mai mic pe nume Tudor, iar tatăl lor, fost regizor de film, a părăsit familia chiar după ce Tudor s-a născut.

Moisescu a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. Acesta este căsătorit cu Olivia Steer și împreună au doi copii: Luca și David.

Moisescu a devenit celebru în urma participării la un concurs de pe postul Radio Unifan. Prima apariție a fost la Radio Costinești, apoi a ajuns la Fan Radio și Pro Fm.

În 1996, Andi Moisescu a devenit director de programe la Pro Fm. A renunțat la domeniul în care studiase – matematica. În același an, a început să lucreze în televiziune alături de Florin Călinescu și alte personalități din cadrul Pro Tv.

A început să realizeze emisiunea Marcă Înregistrată la Pro Tv, între anii 2000 și 2004. Un an mai târziu a luat naștere Apropo Tv, o emisiune extrem de apreciată pentru felul incisiv și sincer în care Andi comenta reclamele și își oferea părerea cu privire la ce se întâmplă în televiziune.

Din 2011, Moisescu face parte din juriul show-ului Românii au Talent, într-o formulă care s-a schimbat de-a lungul sezoanelor.

Din 2017 până în 2019, vedeta a prezentat emisiunea Pe Bune.

Acum este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune, dar puțini știu ce meserie a avut Andi Moisescu înainte să devină celebru.

El muncește de la 17 ani și a început prin a vinde ziare. Totul a început din dorința de a pleca în vacanță, dar familia lui nu dispunea de finanțele necesare.

Și-a luat destinul în mâini și a decis că vândă ziare. Prima zi a fost un eșec total pentru că nu a vândut nimic.

Cu timpul, lucrurile s-au așezat și a început să câștige bani frumoși.

Ulterior, Moisescu a ajuns profesor de matematică, pe vremea când era student.

Andi Moisescu și Olivia Steer sunt împreună din anul 2004. Cei doi împreună doi băieți. David are aproape 16 ani, iar Luca aproape 14 ani.

Cât despre relația cu soția lui, Andi a vorbit destul de rar, preferând să fie discret.

Olivia Steer este și ea cunoscută în România. Vedeta a prezentat prima ediție a emisiunii Dansez pentru tine, de la Pro Tv, alături de Ștefan Bănică Jr.

Și-a dat seama că emoțiile sunt prea mult pentru ea, așa că a fost înlocuită de Iulia Vântur.

Dar Olivia Steer a devenit un personaj foarte controversat în peisajul public. De-a lungul timpului, ea avut mai multe intervenții, făcând declarații scandaloase.

Ea s-a declarat drept anti-vaccinuri și a militat pentru medicina homeopată.

Ea și-a atras multă antipatie odată când a declarat că femeile ar trebui să înceteze să își facă mamografii și ecografii, pentru că aceste analize de depistare timpurie a cancerului ar face mai mult rău decât bine.

La această postare, Ramona Strugariu a reacționat, numind-o pe Olivia „imbecilă” și o amenințare pentru sănătatea publică. Soția lui Moisescu a dat în judecată europarlamentarul USR pentru comentariile sale.

Totuși, instanța a decis că Olivia Steer nu este doar o persoană fizică, ci un jurnalist care trebuie să aibă grijă la comentariile făcute în public.

Dar adevăratele critici au venit când a izbucnit pandemia de Covid-19. Vedeta a fost sancționată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Vedeta a fost reclamată de Colegiul Medicilor din România pentru mesajul transmis.

Ea a îndemna la proteste și manifestări împotriva personalului medical care a lucrat în condiții extreme în timpul pandemiei.

Dar ea a fost acuzată și de antisemitism, după ce a pus o întrebare scandaloasă: „Evreii gazați la Auschwitz aveau comorbidități?”.

Institutul pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel a tras-o la răspundere.

Pe de altă parte, Andi Moisescu nu a fost niciodată implicat într-un scandal sau vreo controversă online.

El este văzut ca fiind un personaj decent și echilibrat, multe voci din spațiul online întrebându-se cum poate fi atât de diferit de soția lui.

Andi Moisescu a fost părăsit de tată în copilărie. Chiar după ce s-a născut fratele lui mai mic, Tudor, tatăl lor a plecat de acasă.

Andi a încercat să ia legătura cu el în adolescență și tinerețe, dar nu a reușit.

”Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul.

Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată.