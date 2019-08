Ce mesaj i-a transmis Simona Halep iubitului ei, tocmai din America. Îl expune public tot mai mult

Simona Halep a avut un an excepțional. În sport a excelat și pare că nici în dragoste nu stă prea rău. Ce mesaj i-a transmis tenismena, din America, iubitului ei, Toni Iuruc?

A câștigat Wimbledonul, apoi fericirea i-a bătut la ușă. 2019 a fost cu siguranță anul Simonei Halep din toate punctele de vedete. Iar dacă performanțele sportive i le știm, să vedem mai multe despre lucrurile intime, expuse chiar de aceasta. După ce s-a accidentat în turneul din Toronto, Halep a plecat în America, unde a participat în competiția de la Cincinatti, săptămâna precedentă.

Proaspătul ei partener, Toni Iuruc, nu i-a putut fi alături, așa că sportiva a găsit o cale pentru a-i transmite un mesaj, pe Instagram. Campioana noastră a postat o fotografie ce a fost imediat remarcată și interpretată de urmăritorii ei din mediul online.

Aflându-se în ”țara tuturor posibilităților”, Simona și-a făcut puțin timp și pentru a vizita frumusețile locului. La un moment dat, a dorit să se fotografieze și să posteze rezultatul pe rețelele de socializare, pentru a menține relația cu fanii săi. În imagine se poate observa că pe tricoul sportivei se arată un mesaj sugestiv pe care fanii l-au luat ca atare: ”Sunt îndrăgostită nebunește de tine!”.

De altfel, mesajul nu ”spune rău”, căci realitatea aceasta ar fi, căci cei doi au fost surprinși împreună la Wimbledon și mai apoi într-un local luxos din București, apoi au vizitat și Grecia împreună. Și, chiar dacă declarațiile sportivei în fața presei sunt rezervate, Halep nu a ascuns faptul că iubește, dar a sugerat că dorește să-și țină fericirea departe de ochii lumii.

„Este un lucru normal la vârstă aceasta și consider că presa ar trebui să fie mai discretă din punctul acesta de vedere. Am și eu nevoie de intimitate. Este un lucru normal și, așa cum toată lumea are parte de o relație, așa am și eu”, a spus sportiva.