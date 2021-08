Ce mesaj a primit Simona Halep înainte de US Open. Surpriza majoră e cine i l-a trimis, de fapt

Simona Halep a primit un mesaj înainte de US Open. Cine i l-a trimis și despre ce este vorba. Amintim că Simona Halep se pregătește de US Open, acolo unde o va înfrunta în primul tur pe Camila Giorgi (29 de ani, 36 WTA), una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit.

Ce mesaj a primit Simona Halep înainte de US Open

Cea care i-a trimis un mesaj înainte de US Open a fost Barbara Schett, în vârstă de 45 de ani, fostă jucătoare de tenis și moderatoarea emisiunii „Game, Set, Mets” de la Eurosport. Ea a vorbit despre ce șanse are Simona Halep la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

Fosta jucătoare austriacă crede că perioada în care Simona Halep a stat departe de tenis ar putea s-o ajute în săptămânile ce vor urma

„Poate că n-a fost un lucru rău să ia o mică pauză de la tenis”, a afirmat Baraba Schett. „Am fost foarte fericită să o revăd jucând pe Simona. Evident, odată ce a lipsit câteva luni sau câteva săptămâni, la vârsta ei, și mai ales cu o accidentare cum a avut ea, nu este deloc ușor să te reîntorci și a trebuit să se retragă din nou (n.r. – la Cincinnati). Când lipsești pentru o vreme și încerci să te recuperezi, atunci când te întorci volumul de muncă este atât de mare, prea mult pentru corpul tău, pentru că o perioadă nu mai este folosit la acea capacitate, astfel că apare o nouă accidentare. Așadar, cred că cel mai important lucru pentru Simona este să se pregătească și să fie sănătoasă, să revină la ritmul care să îi permită să joace în fiecare săptămână”, a spus Barbara Schett, expert Eurosport.

”Sper că va fi în formă pentru US Open”