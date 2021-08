Anunț surpriză la US Open. Simona Halep sigur se va bucura după vestea jurnaliștilor americani

Veste incredibilă pentru fanii sportului alb. Una dintre cele mai importante și talentate tenismene se retrage de la US Open. Oare ce părere va avea Simona Halep despre anunțul făcut de către cei din presa străină, cu puțin timp în urmă. Despre cine este vorba, de fapt.

Turneul american de la US Open este pe punctul de a începe, dar jurnaliștii străini au făcut anunțul care va ajunge imediat la urechile Simonei Halep. Serena Williams s-a retras din cursa pentru trofeul turneului care va începe pe data de 30 august, ratând astfel șansa de a o egala pe Margaret Court la numărul de Grand Slam-uri câștigate.

Jucătoarea americancă are în palmares șase titluri la US Open, iar ultimul trofeu a fost câștigat acum 7 ani, în 2014. Anul trecut, Serena Williams a fost eliminată în semifinalele turneului american, iar în 2021 cel mai bun rezultat al Serenei a fost bifarea semifinalei de la Australian Open 2021.

Serena Williams a evoluat în doar 19 partide în 2021, retrăgându-se din turneul de la Wimbledon pe 29 iunie, atunci când a jucat împotriva sportivei Aliaksandra Sasnovich, la scorul de 3-3. Fostul lider mondial a declarat că a luat această decizie pentru ca organismul său să se recupereze și să revină în formă maximă la următorul turneu de Grand Slam.

„După sfaturile primite de la medicii mei, am decis să mă retrag de la US Open, pentru a-i permite corpului meu să se refacă complet după problema legată de tendonul rupt. New York este unul dintre cele mai interesante oraşe din lume şi unul din locurile mele preferate unde joc”, a postat Serena Williams, pe contul ei oficial de Instagram.