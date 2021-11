Ce mesaj a primit Florin Busuioc în direct, la Cătălin Măruță: ”Așa e, are dreptate!” De ce a râs copios soțul Andrei de el

Florin Busuioc este cunoscut de foarte mulți români, așa că acesta a primit foarte multe mesaje în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță. Totuși, un anumit comentariu i-a atras atenția cunoscutului Busu, iar acesta i-a dat dreptate admiratorului său cu privire la un aspect din viața lui.

Florin Busuioc a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a discuta, așa cum face săptămânal, despre cele mai neobișnuite știri din ultima perioadă, dar și pentru ca românii să afle cum o să fie vremea în perioada următoare. Totuși, el nu se aștepta la ce mesaj avea să îi trimită un admirator.

Cunoscutul Busu este apreciat de români, însă un fan de-al său i-a explicat că s-a îngrășat în ultima perioadă printr-un mesaj citit în direct chiar de Cătălin Măruță. Starul de la Pro TV i-a dat dreptate și a mărturisit că nu a mai făcut sport așa de des în ultima perioadă.

„Florin Busuioc: Așa e, are dreptate! M-am îngrășat și nu știu dacă o să slăbesc, o să încerc, dar îmi e foarte greu.

Cătălin Măruță: De ce?

Florin Busuioc: Sunt babuin. Dă-mi o mașină și îl găsesc pe Joe Biden. Nu pot, nu am ce să fac. Am început să fac la un moment dat sală. Făceam bandă o oră și exerciții. S-a zis cu sala pentru că omul cu care mergeam nu are certificat și nu poate să meargă.

Florin Busuioc: Nu mă mai duc nici eu. M-am îngrășat din cauza mea, pentru că, repet, sunt un babuin.”, au zis Cătălin Măruță și Florin Busuioc.