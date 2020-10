Ce mesaj a postat Cornel Ilie după zvonul relației cu Lidia Buble. Fanii i-au dat like instant!

Cornel Ilie, în vârstă de 44 de ani, și Lidia Buble, în vârstă de 27 ani, au lansat în urmă cu numai câteva zile, piesa denumită ”Vino, du-te”, fiind o poveste despre drama a două persoanje care se iubesc.

Ce mesaj a postat Cornel Ilie după zvonul relației cu Lidia Buble

Dar de când imaginile au fost făcute publice, fanii celor doi artiști au început să creadă că aceștia s-au cuplat în secret. Însă informația nu a fost confirmată până în prezent.

Vocalistul trupei Vunk a și divorțat recent, iar Lidia Buble nu se află în nicio relație, astfel că orice este posibil. Mai mult decât atât, artistul Cornel Ilie a publicat pe pagina sa de Instagram câteva cuvinte ce pot fi interpretate în diferite moduri: „Nu există timpul potrivit, există doar timp și ceea ce alegi să faci cu el.”, a scris acesta.

De altfel, invitați într-o emisiune tv, Lidia Buble au deslușit, misterul din viețile lor personale și piesa recent lansată.

”Nu, nu avem o relație. Avem o piesă, un cântec, atât!”, a declarat Cornel Ilie în cadrul unei emisiuni TV.

Însă dacă artistul a negat afirmațiile care circulă pe internet, a venit și rândul fostei lui Răzvan Simion să-și spună părerea.

”Nu e prima dată când se scrie că am o relație cu vreun artist cu care am colaborat. Noi avem o relație de prietenie și atât. Suntem gemeni, practic știm totul unul despre celălalt și mă bucur pentru colaborarea asta”, a declarat și Lidia Buble în aceeași emisiune.

Și-a anunțat divorțul de soție

La începutul lunii septembrie, Cornel Ilie își anunța divorțul de soția sa printr-o postare pe rețelele de socializare:

„De-a lungul timpului oamenii au făcut ca termenul divorț să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire” – le-a transmis artistul fanilor săi.