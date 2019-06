Ce mașină de lux și-a luat Corina Caragea din salariul de la PRO TV. Prezentatoarea știrilor de sport a dat lovitura

Corina Caragea și-a achiziționat o nouă mașină! Prezentatoarea Pro TV este o șoferiță pasionată de cai putere. Ce a ales știrista?

Corina Caragea și-a luat un autovehicul de lux

Corina Caragea, frumoasa prezentatoare de știri de la PRO TV și-a achiziționat recent un bolid de lux. Bijuteria pe roți aleasă de brunetă are un preț destul de piperat, de 100.000 de euro. Aceasta a decis că cel mai bine i-ar sta într-o mașină marca Porche Cayenne, un vehicul cu toate dotările. Cu toate acestea, singura problemă ce definește Bucureștiul este traficul. Acum, Corina Caragea va aștepta la semafor într-un automobil care îi va face geloși pe cei de pe șosele.

Corina se poate bucura acum de un confort aparte. Mașina are un interior din piele bej și dispune de scaune încălzite. În urmă cu câțiva ani, știrista conducea o mașină destul de banală. „Prima mea mașină a fost Dacia lui tata. De multe ori am rămas în mijlocul intersecției cu mașina aceea. Am multe întâmplări haioase cu Dacia mea, care a contribuit la experiența mea ca șofer“, povestea Corina.

Cu ce mașini a „defilat” Corina Caragea?

De la o Dacie veche, aceasta a ajuns să conducă, în 2011, un Audi A3, iar din 2018 se mândre cu noul ei Porsche, cu care îi făcea pe toți invidioși. Corina Caragea are vechime în PRO TV, prezentând știrile sportive de mai bine de 14 ani, astfel că și salariul își permite schimbările acestea.

În 2013, în cadrul unei conferinţe de presă, Corina Caragea a fost întrebată dacă salariul ei trece de suma de 2.000 de euro. Atunci, s-a eschivat elegant. „Ca în orice job, salariul nu se spune. Este o greșeală să te gândești la bani. Nu trebuie să îți impui un standard la care să ajungi”, a răspuns ştirista.