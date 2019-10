Ce mașină de lux și-a luat Andreea Arsine, după ce a câștigat Exatlon. E foarte mândră de achiziția sa

Andreea Arsine, câștigătoarea Exatlon România sezonul 3, și-a luat o mașină de lux. Sportiva este foarte mândră de achiziția sa.

Andreea Arsine a fost pe podium la Exatlon, alături de Ion Surdu. A început să iubească mișcarea de la 8 ani, adunând acum în spate mai bine de 11 ani de mișcare, performanțe și medalii. Botoșăneanca a fost campioana națională, internațională și balcanică la atletism și a participat la Jocurile Olimpice Rio din 2016, la proba 20 de kilometri marș.

Drumurile au adus-o la Exatlon, unde a și câștigat, alături de Ion Surdu. Gloria a venit și cu o sumă de bani la pachet. În discursul de final de ceremonie, pe când victorioșii erau cunoscuți, Andreea Arșine a spus faptul că îi va dona Nicoletei Lunca o parte din premiul câștigat de ea, pentru a-și împlini dorințele.

„Cu marele premiu am spus deja ca vreau sa imi iau o casa. Deci o sa ii investesc. Si am zis ca si o suma de bani din premiul castigat voi vrea sa i-o dau Nicoletei. Pentru ca, chiar daca am fost adversare si chiar daca nu a fost in aceeasi echipa cu mine, decizia am luat-o pentru ca si ea a muncit foarte mult.