Ce mare regret are Gabriela Firea. Fostul primar, dezvăluiri neaşteptate din viaţa de familie: „Ne afectează mult asta”

Gabriela Firea a făcut dezvăluiri impresionante, la care nimeni nu se aștepta. Fostul primar al Capitalei a vorbit despre viața de familie și despre cele mai mari regrete pe care le are. Printre altele, celebrul om politic a spus și adevărul despre o posibilă retragere din viața publică.

Gabriela Firea este unul dintre cele mai importante personaje din lumea politică. Într-un podcast recent, fostul primar al Capitalei a vorbit despre cele mai intime subiecte din viața sa, printre care și familia.

Gabriela Firea a făcut dezvăluiri importante în acest sens, mărturisind că are un mare regret atunci când vine vorba despre cei dragi. Recunoaște că a muncit foarte mult mereu, a făcut numeroase sacrificii pentru cariera sa, iar acum se întreabă dacă chiar a meritat.

Și-a pus, de multe ori, familia pe un loc secund, pentru a se asigura că totul merge cum trebuie la serviciu. Și-a neglijat copiii și a pierdut multe momente importante din viața lor, toate ca să știe că își îndeplinește îndatoririle la locul de muncă.

„Regretul este legat doar de timpul prea puțin cu copiii și mai ales atunci când am numite situații mai dificile în plan profesional. Când traversez o cumpănă, mai am gânduri dintre acelea în care îmi spun oare am meritat tot acest sacrificiu?

Oare am meritat momentele în care nu am fost cu copiii mei, cu familia mea ca să mă duc să rezolv nu știu ce sau să stau multe ore peste program pentru că eram prea conștiincioasă și nu spuneam «lasă, că fac mâine nu știu ce treabă», că s-au întâmplat de multe ori astfel de situații în care să pun familia pe locul doi, ceea ce nu era anormal, dedicând foarte multe ore la serviciu”, a spus Gabriela Firea într-un podcast.