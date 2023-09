Gabriela Firea a fost părăsită de partenerul de viață. Dezvăluiri incredibile la care nimeni nu se aștepta. Ce a pățit fostul ministru în adolescență

Gabriela Firea este cunoscută de toți românii, ea fiind până de curând ministrul Familiei și al Tineretului, însă a demisionat din funcție de bună voie. Totuși, există și anumite lucruri pe care oamenii nu le știu despre aceasta. Iată despre ce este vorba!

Ca oricare femeie, și Gabriela Firea a trecut prin mai multe momente grele în viața sa, și nu doar pe plan profesional.

În urmă cu ceva vreme, membra PSD a povestit într-un interviu prin ce a trecut într-o relație în care a fost îndrăgostită nebunește.

Născută în 1972 în Bacău, Firea a venit în București pentru a-și face o carieră, însă provine dintr-o familie care nu avea atunci putere financiară, motiv care a ambiționat-o și a plasat-o în locul în care este astăzi.

Ca în multe situații ale numeroaselor familii din România, și Gabriela se numără printre cei care au avut o copilărie destul de grea, având neajunsuri dar și situații tensionate în familie.

Pentru mama sa, deputatul are multe cuvinte frumoase, însă lucrurile stau altfel când vine vorba de tatăl său, mai ales că, de cele mai multe ori, bărbatul le-a îngreunat viața, iar ea, frații și mama Gabrielei, au fost nevoiți să îl părăsească pentru a trăi o viață liniștită.

„N-aș putea să am aceleași cuvinte de laudă pentru tata. Avea mari probleme cu băutura și, normal, cu serviciul. Mama după ce că le avea pe ale ei pe cap, trebuia să mai bată și pe la tot felul de uși să-i găsească din nou de lucru, după ce el își pierdea slujba. La un moment dat nu mai avea unde să se ducă, pentru că-l știa toată lumea ca pe un cal breaz.

Bea foarte mult și ne bătea și pe noi copiii, și pe mama. Până la urmă am hotărât să îl părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Dar vreau să spun că nu eram cea de acum, dacă nu aș fi avut o asemenea copilărie. Nici în adolescență nu am fost scutită de umilințe”, a declarat în urmă cu multă vreme Gabriela Firea.