Imagini de colecție cu Gabriela Firea și Florentin Pandele, nași de botez. Cei doi au creștinat-o pe nepoata lui Anghel Iordănescu

Imagini de colecție cu Gabriela Firea și Florentin Pandele, de la ceremonia de creștinare a nepoatei fostului selecționer al echipei de fotbal a României Anghel Iordănescu, ce a avut loc duminică, 17 septembrie, la Timișoara. Mesajul transmis de fostul ministru al Familiei. Foto

Unde a avut loc botezul nepoatei lui Anghel Iordănescu

Momente speciale pentru Andrei Iordănescu, unul dintre cei trei fii ai fostului selecționer al echipei de fotbal a României Anghel Iordănescu. Duminică, 17 septembrie, a avut loc ceremonia de creștinare a celei de-a doua fiice pe care o are împreună cu soția lui, Oana.

Anghel Iordănescu, în vârstă de 73 de ani, are patru copii împreună cu Valeria, partenera lui de viață: Edward, de 45 de ani, Andrei, de 30 de ani, Alexandru, cu un an mai mic decât cel anterior menționat, și Maria, singura fiică, în vârstă de 27 de ani.

Dintre toți copiii fostului selecționar al echipei de fotbal a României, doar Alexandru nu este căsătorit. Edward are doi băieți, Andrei Iordănescu are două fetițe, iar Maria are la rândul ei o fetiță. Andrei Iordănescu a declarat că nu are de gând să se oprească din a face copii până nu va avea un băiat.

Duminică, 17 septembrie, în familia Iordănescu a fost mare sărbătoare. A avut loc ceremonia de creștinare a micuței Zenaida, cea de-a doua fiică a bărbatului, organizată în orașul natal al mamei sale, Timișoara. Acesta mai are o surioară, pe nume Xenia.

Mesajul transmis de Gabriela Firea, nașa micuței Zenaida

Andrei Iordănescu și soția lui, Oana, i-au ales ca nași la ceremonia de creștinare a micuței Zenaida pe Gabriela Firea și Florentin Pandele. Acesta din urmă este bun prieten cu fostul selecționer al echipei de fotbal a României Anghel Iordănescu.

În urmă cu două zile, Gabriela Firea și Florentin Pandele au botezat-o pe cea de-a doua fiică a lui Andrei Iordănescu. Fostul ministru al Familiei a făcut publice imagini de colecție de la eveniment, ce pot fi vizualizate și în galeria foto a acestui material.