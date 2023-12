Ce mănâncă Răzvan Popescu de Crăciun, după ce a slăbit 53 de kilograme: ”Nu sunt un sfânt!”. De la ce nu se poate abține EXCLUSIV

Răzvan Popescu, vestitul prezentator de la Radio ZU, s-a luptat ani la rând cu kilogramele în plus. Cum nicio dietă nu i-a fost însă de ajutor, pe termen lung, el a ajuns, la greutatea dorită, în urma operației de micșorare a stomacului. Răzvan Popescu ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce și cât mănâncă, inclusiv de Crăciun, la un an și jumătate de la intervenția chirurgicală, cu rezultate spectaculoase.

Răzvan Popescu se declară mulțumit de rezultatele obținute, în privința greutății corporale, în urma operației de micșorare a stomacului, la care a apelat, anul trecut. El ne-a vorbit despre această transformare vizibilă și benefică pentru sănătate:

”Acum, am 74 de kilograme, înainte am avut 127. Dar, nu mai este o miză cât ai slăbit. Operația te ajută să slăbești, fără să mai ai stresul înfometării, al cântăritului și dezamăgirea că nu slăbești, deși mănânci ca la carte. Acesta este marele avantaj pe care îl are operația asta”, ne-a declarat celebrul om de radio, în exclusivitate pentru Playtech Știri.