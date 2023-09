Mihai Morar, Răzvan Popescu și Daniel Buzdugan, de la Radio ZU, au „topit” împreună 76 de kilograme. Secretul „Regelui Farselor”: „Am trăit doar cu apă” EXCLUSIV

Echipa de aur a postului Radio ZU, Mihai Morar, Răzvan Popescu și Daniel Buzdugan, s-a subțiat vizibil. Cei trei ne-au dezvăluit cum au reușit să „topească” împreună 76 de kilograme.

Mihai Morar, fostul prezentator al emisiunii ”Răi, dar buni” (Antena Stars), a explicat cum a reușit să dea jos 15 kilograme.

De fapt, el a fost primul, de la Radio ZU, care și-a propus să slăbească, ceilalți doi colegi urmându-i rapid exemplul:

Răzvan Popescu a reușit să ajungă la greutatea de 75 de kilograme, la mai bine de un an de la operația de micșorare a stomacului.

Acum, după ce a scăpat de 53 de kilograme, el este aproape de nerecunoscut. Se simte perfect, în acest moment, starea sănătății îmbunătățindu-se considerabil:

”Regele Farselor” Daniel Buzdugan ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, secretul look-ului său de invidiat: ”Nu am mâncat nimic, trei zile la rând”, ne-a declarat actorul, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Dacă Răzvan Popescu a dat jos 53 de kilograme, după operația de micșorare a stomacului, iar Mihai Morar a alergat zilnic prin Parcul Herăstrău și a urmat o dietă, iată ce ne-a declarat azi Daniel Buzdugan, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

”Am slăbit vreo 8 kilograme. Am ținut post negru, trei zile la rând, n-am mâncat absolut nimic. Am trăit doar cu apă.

Și, deși trei zile nu am mâncat nimic, tot aveam energie. Asta ține de voință, de starea sufletească, trebuie să te pregătești mental, mai înainte. Îți propui, zici: ”Hai, să încerc!”.

Mi-am propus o zi, inițial, dar am rezistat trei zile fără mâncare. Apoi, am stat în vacanță, în Grecia, unde am mâncat sănătos, natural, mâncarea nefiind procesată nu mă balonam, am scăpat de aspectul de burtică”.