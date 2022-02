Ce mail a primit Dani Oțil de la bancă. Era sa pice în plasa lor

Ce mail a primit Dani Oțil de la bancă. Era sa pice în plasa unei înșelăciuni, de fapt. În condițiile în care înșelăciunile pe Internet iau o tot mai mare amploare, și Dani Oțil spune că a primit un mail „suspect”.

După un material despre înșelăciunile pe Internet, prezentat în în matinalul Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a povestit că, în așteptarea unui mail important de la bancă, acesta a primit un mail, însă nu era de unde și ce trebuia, fapt pentru care i-a atras atenția. Matinalul susține însă că era cât pe ce să pice în plasa unora care se ocupă cu astfel de lucruri.

În ediția de ieri a emisiunii Neatza cu Răzavn și Dani, Dani Oțil a povestit câți ani mai are de plătit pentru creditul de la bancă, dar și că a vândut garsoniera din București, cea în care a locuit cu Mihaela Rădulescu.

„După 12 ani de plata la banca, am descoperit că mai am tot atâta…Deci am o săptămână… Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte. Fericita posesoare este o familie din Foscani, pentru viitorul copilul care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta…Nu am păstrat garsoniera din cauza la sărăkie”, a spus Dani Oțil.