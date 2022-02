Dani Oțil a primit cele mai proaste vești de la bancă: „După 12 ani de plată la rate”

Dani Oțil mărturisea recent că are datorii la bancă. De altfel, istoricul său cu băncile este unul care se întinde pe mai mulți ani, având în vedete că primul credit l-a făcut la vârsta de numai 18 ani. Deși acum duce un trai de lux, chiar în ciuda „erorilor financiare”, pe care spune că le-a făcut, reușind, mai nou, să își vândă și garsoniera în care locuise cu Mihaela Rădulescu, Dani Oțil a aflat cât ani mai rrebuie să cotizeze la bancă până achită suma datorată.

Dani Oțil a vorbit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani despre faptul că a aflat câți ani mai trebuie să plătească ratele lunare pentru a achita datoriile la bancă. Matinalul a dezvăluit și că a reușit să vândă garsoniera.

„După 12 ani de plata la banca, am descoperit că mai am tot atâta…Deci am o săptămână… Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte. Fericita posesoare este o familie din Foscani, pentru viitorul copilul care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta…Nu am păstrat garsoniera din cauza la sărăkie”, a spus Dani Oțil.