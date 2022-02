Dani Oțil, tun de aproape 50.000 de euro. Ce a făcut vedeta de la Neatza chiar în această săptămână

Vești bune pentru Dani Oțil. Simpaticul matinal de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut o afacere de zile mari, prin intermediul căreia a câștigat aproape 50 de mii de euro. Vedeta de la Antena 1 le-a mărturisit totul prietenilor săi virtuali de pe Instagram. Cum a dat lovitura cel mai bun prieten al lui Răzvan Simion.

Dani Oțil a reușit să vândă celebra garsonieră în care locuia cu Mihaela Rădulescu, pe vremea când cei doi formau unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 a obținut suma frumușică de 46.000 de euro, după ce și-a vândut apartamentul din Capitală.

Potrivit celor de la Cancan, Dani Oțil ar fi semnat contractul de vânzare-cumpărare la notar, în ziua de vineri, 18 februarie. Pe garsoniera ar fi luat 46 de mii de euro.

Faimoasa garsonieră în care Dani Oțil s-a iubit, pe vremuri, cu Mihaela Rădulescu este plasată la etajul 3 într-un bloc cu 10 niveluri din zona Vitan și ar beneficia de toate utilitățile. Apartamentul a fost vândut unor părinți pentru fiul lor care va începe studiile superioare în toamnă 2022, în București.

Soțul Gabrielei Prisăcariu a publicat un mesaj amuzant pe conturile de socializare, prin care le-a explicat fanilor săi că mobila din garsonieră a fost desenată chiar de el.

„Au făcut niște poze atât de faine și prezentarea de asemenea, încât nici nu-mi vine să mai dau garsoniera.(…) Se vinde celebra garsonieră. Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și… a scris istorie această garsonieră. Are pereții încă încărcați.”, a spus Dani Oțil pe InstaStories.