Ce mai face Andrei Voica, câștigătorul MasterChef România din 2015. Ce reușită senzațională a bifat

Cum arată acum viața lui Andrei Voica? Acesta a câștigat Masterchef România în 2015. Ce reușită senzațională a reușit să bifeze unul din cei mai buni foști participanți ai concursului?

Andrei Voica a devenit cunoscut publicului larg în cadrul emisiunii ‘Masterchef’. Acesta a reușit să își surprindă colegii de platou în anul 2015, iar juriul a decis în marea finală că el merită premiul râvnit de toți cei care au trecut pragul acestui concurs culinar. Iată că anii au trecut, iar el nu s-a oprit din a ajunge din ce în ce mai sus.

Echipa națională de fotbal a României are un nou bucătar: Andrei Voica. Yalcin Cadâr, fostul bucătar care a gătit echipei preț de 20 de ani, a murit în luna august după infectarea cu coronavirus. Selecționerul Mirel Rădoi a apelat la un bucătar de la CSU Craiova, câștigător al Masterchef România 2015.

Cel din urmă nu este străin de lumea care l-a primit acum cu brațele deschise pentru că și el a jucat fotbal până la 21 de ani. Acesta a ajuns la nivelul ligii secunde, ulterior și-a încheiat prematur cariera în sport din cauza unei accidentări. Bărbatul chiar a visat la un moment dat să ajungă arbitru, dar iată că drumul și l-a găsit câțiva ani mai târziu în bucătărie.

„Mama mi-a insuflat pasiunea pentru bucătărie, iar tata cea pentru fotbal. Tata e fost jucător al Craiovei Maxima. A vrut să joc fotbal și să ajung fotbalist. M-am apucat de fotbal la 7 ani. Eram talentat, o spuneau și antrenorii. Jucam mijlocaș, eram decar, căpitan de echipă.

Am făcut junioratul la Școala de Fotbal Gică Popescu. Am avut o carieră mică destul de bună. Am ajuns până la nivelul Diviziei B. La 21 de ani m-am accidentat și atunci am zis stop carierei de fotbalist. Bine că am lăsat fotbalul”, a dezvăluit bucătarul, care a încercat să se facă arbitru, dar nu i-a plăcut.