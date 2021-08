Cu ce se ocupă acum Jesica Zamfir, câștigătoarea Masterchef care a pierdut premiul de 50.000 de euro EXCLUSIV

Îți mai amintești de Jesica Zamfir, câștigătoarea sezonului 4, din 2014, de la MasterChef? Ei bine, reporterii Impact.ro au stat de vorbă cu aceasta și ne-a mărturist faptul că duce o viață liniștită alături de soțul său, dar și de cei doi copilași pe care îi au împreună.

Ba mai mult, vedeta ne-a mai spus și cum i s-a schimbat viața de când a devenit pentru a doua oară mămică.

Jesica Zamfir a devenit cunoscută după ce a câștigat în urmă cu șapte ani competiția culinară MasterChef, dar și cei 50.000 de euro, bani pe care i-a investit într-un bistro care a fost un eșec, asta din cauza faptului că s-a închis.

Însă, chiar și așa, Jesica nu se consideră o ghinionistă. Contactată de reporterii Impact.ro, bruneta ne-a declarat faptul că traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa având în vedere că de un an a devenit pentru a doua oară mămică.

Dorm puțin dar deajuns. Încerc să îmi fac treburile casnice noaptea când dorm ei. Gătesc și fac curat de la 22:00 la 02:00, sunt în tura de noapte. Mă ajută doar soțul, alt ajutor nu am.

De asemenea, aceasta ne-a mai spus că singurul său refugiu, de câteva ore pe zi, este în muncă.

Fosta câștigătoare de la MasterChef ne-a mărturisit și câte kilograme a slăbit după naștere.

„Am slăbit după sarcină 15 kilograme. Însă, mai trebuie să slăbesc încă cinci kilograme să îmi revin la kilogramele de dinainte de sarcină, la cele pe care mi le doresc. Sunt atentă la ce și cum mănânc.

Am început să slăbesc după ce am început diversificarea cu Victoraș. Am renunțat la dulciuri, sucuri, pâine și mâncare între mese.

Mănânc ce îi ofer bebelușului și la aceleași ore ca și el. Plus că încă alăptez și asta mă ajută să ard calorii repede.”, a conchis aceasta.