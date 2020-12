Ce mai fac actorii din Seinfeld. Ce destine au avut Jerry, Elaine, George, Kramer și ceilalți

Seinfeld este serialul american de comedie creat de Larry David și Jerry Seinfeld (actor principal) din perioada 1989-1998. A debutat cu episodul pilot pe 5 iulie 1989 în SUA, având ca actori principali Jerry Seinfeld (personaj cu același nume), Julia Louis-Dreyfus (Cosmo Kramer), Jason Alexander (George Costanza) și Michael Richards (Elaine Benes). Alte personaje memorabile: Newman, Ruthie Cohen, Estelle Costanza, Frank Costanza, Helen Seinfeld, Morty Seinfeld, Susan Ross, Uncle Leo.

Chiar daca la început nu s-a bucurat de o mare popularitate în rândul serialelor, începând cu anul 1992 s-a clasat în top 25 seriale. În perioada 1994 -1995 a ajuns direct pe locul întâi. Serialul s-a realizat în 9 sezoane, cumulând 200 de episoade. Serialul a adus celebritatea în rândul protagoniștilor.

Actorii din Seinfeld și cariera lor

Jerry Seinfeld

Actorul și-a păstrat numele în show și, mai mult de atât, a interpretat o caricatură a propriei persoane. Pentru acest rol, Jerry a primit Globul de Aur în anul 1994. În prezent el este cel mai bine plătit comediant din lume, trăiește în New York, iar valoarea netă a salariului său este estimat la 950 de milioane de dolari.

Actorul locuiește în East Hampton și se bucură de lucruri uimitoare: cafetieră de 17.000$, colecție personală de mașini estimată între 50 și 150 de milioane de dolari. Alături de soția sa, Jessica Seinfeld, organizează acțiuni de caritate, propria organizație fiind numită GOOD+, formată cu scopul de a reduce sărăcia. Împreună au 3 copii, Sascha, Julian Kal și Shepherd Kellen, toți născuți în New York.

Michael Anthony Richards (Cosmo Kramer)

Actorul în vârstă de 71 de ani este căsătorit din 2010 cu Beth Skipp, cu care are un fiu. Din fosta căsătorie cu Cathleen Lyons are o fiică pe nume Sophia. În prezent arată complet diferit, vârsta sa își spune cuvântul, dar, cu toate astea, actorul este plin de viață. Pasiunea sa pentru ciclism și drumeții este încă vie, el fiind remarcat într-o excursie în Los Angeles, California.

Jason Alexander (George Costanza)

Jason este comediant, actor, producător, regizor, cântăreț și scriitor. A fost căsătorit cu Derna E. Title până în anul 1982, cu care are 2 copii, Gabriel și Noah. Începând cu anul acesta, actorul câștigă net estimat 50 de milioane de dolari. Locuiește, în prezent, în Newark, New Jersey, SUA.

După finalizarea serialului, Jason a jucat în alt sitcom de scurtă durată în anul 2000, dar care nu a fost de succes. Ulterior alt spectacol care nu a fost de impact, cariera și viața personală fiind afectate. Vocea sa a fost folosită pentru personajul principal din animația Duckman, voce memorabilă și puternică, de altfel. Alte spectacole animate în care a fost folosită vocea sa: Robot Chicken, The Simpsons, TripTank, American Dad, Fish Hooks, The Cleverland Show și China. Fiind un om de succes, își limitează timpul și viața personală din fața camerelor de filmat.

Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes)

Cunoscută pentru rolul său în Seinfeld, Julia este actriță, comediantă și prezentatoare TV. Celebritatea i-a fost adusă și de rolul din The New Adventures of Old Christine. Provine dintr-o familie de oameni influenți, tatăl său Gérard Louis-Dreyfus (miliardar francez), bunicul său Pierre Louis-Dreyfus (a luptat în cel de al Doilea Război Mondial), vărul său Pierre Louis-Dreyfus (proprietar al cluburilor de fotbal Olympique de Mardeille și Standard de Liège și proprietar Adidas).

Celebra actriță a fost diagnosticată cu cancer la sân în anul 2017, iar chimioterapia i-a arătat ce contează de fapt în viață. La presiunea oamenilor de a apărea pe micile ecrane, a fost nevoită să împărtășească acest moment din viață. Valoarea netă câștigată de vedetă este de 250 de milioane de dolari. Pentru ultimul sezon din serial, Julia primea cate 600 de mii de dolari pe episod. Este căsătorită cu comediantul Brad Hall încă din anul 1978 și au doi copii împreună.

Și celelalte personaje din serial s-au bucurat de profituri mari în urma difuzării, Wayne Knight (Newman) este democrat, Ruthie Cohen a murit de atac de cord la vârsta de 78 de ani în California, Estelle Harris (Estelle Costanza) locuiește în West Hollywood, California și are vârsta de 92 de ani. Unchiul Leo, interpretat de Len Lesser, s-a stins din viață în anul 2011 la vârsta de 88 de ani.