Doliu pentru fanii serialului Seinfeld: unul dintre cei mai îndrăgiți actori a murit

Tatăl lui Ben Stiller, actorul Jerry Stiller, cunoscut pentru rolurile din „Seinfield” și „The King of Queens”, a murit la vârsta de 92 de ani.

Actorul Ben Stiller este cel care a făcut anunțul, luni, într-un mesaj publicat pe Twitter:

„Sunt trist să spun că tatăl meu, Jerry Stiller, a murit din cauze naturale. A fost un tată şi un bunic minunat şi un soţ devotat lui Anne timp de 62 de ani“.

Jerry Stiller s-a născut în New York și a urmat cursurile Syracuse University şi HB Studio, acolo unde a studiat teatru. Jerry Stiller a debutat pe Broadway în anul 1954, în comedia muzicală ”The Golden Apple”. Jerry Stiller a devenit celebru la nivel mondial pentru rolul lui Frank Constanza din ”Seinfield” și Arthur Spooner din ”The King of Queens”, precum și cel al managerului lui Zoolander în comedia regizată de Ben Stiller.

Jerry Stiller a apărut în 26 de episoade ”Seinfield”, între 1993 şi 1998. În anul 1997, acesta a primit și o nominalizare la Emmy pentru acest rol. De asemenea, Stiller a făcut parte din distribuția ambelor versiuni ale filmului ”Hairspray”.

A jucat de mai multe ori alături de fiul său, Ben, și în „The Heartbreak Kid“ (1997). Comedia de succes ”Zoolander” a devenit o adevărată afacere de familie. Soția lui Ben, Christine Taylor, a interpretat rolul unui reporter, Meara și sora lui, Amy, au avut scurte apariții.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020