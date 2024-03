Ce legume să plantezi între 10 și 20 martie. Te vei bucura de o recoltă ca în povești

Luna martie, după cum bine se știe, este o perioadă propice pentru plantarea anumitor legume, mai ales în perioada 10-20 martie, iar dacă ții cont de aceste sfaturi, te vei bucura de o recoltă ca în povești. Așa că, citește mai departe și află ce legume să plantezi între 10 și 20 martie.

Luna martie, o perioadă propice pentru plantarea legumelor

Martie este luna perfectă pentru a începe să semeni anumite legume prin însămânțare în interior, însămânțare de iarnă sau chiar prin însămânțare directă în zonele mai calde de rezistență. Vor exista variații în ceea ce privește timpii de însămânțare în funcție de zona de creștere, dar o regulă generală de bază spune că atunci când narcisele înfloresc, este sigur să începi să semeni culturile de vreme rece în aer liber.

Cele mai multe rădăcini, sau verdețuri pot fi semănate cu puțin înainte de ultimul îngheț de primăvară. Conform specialiștilor, dacă semeni aceste legume din sezonul rece și din sezonul cald în interior sau în exterior depinde de data medie a ultimului îngheț din zona în care te afli, te vei bucura de o recoltă ca în povești.

Așa că, ne-am gândit să-ți spunem ce legume să plantezi între 10 și 20 martie.

Ce legume să plantezi între 10 și 20 martie

Specialiștii în grădinărit spun că în grădină, în această perioadă poți semăna direct sfecla, ridichile, napii, salata verde, endivele, spanacul, varza kale, mazărea dulce și ceapa de primăvară. În seră sau pe pervazul ferestrei, luna martie este momentul ideal pentru a însămânța broccoli, conopidă, roșii, ardei, vinete și dovlecei, majoritatea în tăvi de răsaduri.

Spanacul, o legumă bună pentru această perioadă

Spanacul este cultura de grădină rezistentă la frig prin excelență, care poate supraviețui unor vremuri friguroase. La începutul primăverii, răsare cu adevărat fără ezitare. Spanacul preferă nopțile răcoroase și crește cele mai fragede și dulci frunze înainte de căldura verii.

Puteți planta mai multe succesiuni de spanac prin însămânțare la fiecare două săptămâni, de la începutul lunii martie până în mai. Pentru plantările de la sfârșitul lunii martie în climatele mai calde, alegeți un soi tolerant la căldură și rezistent la bolțuri.

Legumele care se plantează în martie. Așa vei avea cea mai bogată recoltă, nu depăși datele

Ceapa, face parte din legumele bune de plantat între 10 și 20 martie

Majoritatea culturilor din familia allium se bucură de vreme răcoroasă. Dar, de asemenea, este nevoie de mult timp pentru a se stabili. De la ceapa roșie la ceapa dulce, de la ceapa de păstrare la ceapa verde, luna martie este momentul potrivit pentru a înrădăcina aceste alimente de bază din bucătărie.

Le puteți pune în pământ cu câteva săptămâni înainte de ultimul îngheț, atâta timp cât solul este dezghețat și temperaturile nocturne rămân peste -6 grade. Ceapa va fi gata în doar 5-6 săptămâni, sau puteți aștepta încă 2-3 luni pentru ceapa mare de gătit.

Familia Brassicaceae, cele mai bune legume pentru luna martie

Familia Brassicaceae sau Brassica include broccoli, conopida, varza, varza de Bruxelles, varza simplă, varza creață și broccolini. În timp ce fiecare dintre aceste culturi are particularități individuale, ele sunt de obicei însămânțate și transplantate în același mod. Cei mai mulți cultivatori din nord își însămânțează albastrele în interior în februarie sau martie, astfel încât acestea să fie gata de transplant în aprilie.

Numărați înapoi cu 6-9 săptămâni de la data ultimului îngheț pentru a determina data ideală de însămânțare în interior. În zonele reci, căutați soiuri timpurii și de mijloc de sezon. În climatele sudice, veți dori un soi tolerant la căldură, care să poată rezista la temperaturile mai ridicate ale primăverii.

Luna martie este propice pentru plantarea de salată verde

În luna martie, mai ales între 10 și 20 martie este cea mai bună perioadă pentru plantarea culturilor salatei. Puteți menține o aprovizionare continuă cu salată pe tot parcursul anului. În zonele mai reci, salata nu se deranjează să germineze în soluri cu temperaturi de până la 4 grade. Semințele de salată intră în latență termică în solurile calde de peste 21 de grade, ceea ce înseamnă că nu vor germina deloc.

Este momentul pentru culturile de morcovi

După cum bine se știe, morcovii germinează greu în solurile reci, dar devin deosebit de dulci atunci când temperaturile nocturne se situează în jurul a 4 grade, astfel că puteți semăna morcovi la sfârșitul lunii martie, folosind și un truc special de încălzire a solului.

Nu uita să plantezi ardeii între 10 și 20 martie

Cei mai mulți ardei sunt culturi de sezon lung, cu vreme caldă, care trebuie să fie începute în interior. Grădinarii din nord nu au, de obicei, suficiente zile fără îngheț pentru a justifica însămânțarea în aer liber a acestor ardei.

În plus, studiile arată că ardeii transplantați vor da randament mai devreme și în mai mare abundență. Ca nativi tropicali, ardeii au o toleranță absolut zero la frig. Semințele refuză să germineze în solurile reci, iar plantele pot fi destul de patetice dacă temperatura aerului scade sub 12 grade.

Culturile de roșii sunt cele mai bune de plantat acum

Începeți să cultivați roșiile cu aproximativ 5-6 săptămâni înainte de ultimul îngheț preconizat. La fel ca și verii lor ardei, roșiile sunt o altă cultură iubitoare de căldură care înflorește în spații de creștere interioare călduroase în primele etape de creștere. Aceste favorite ale grădinii adoră o zonă de rădăcini confortabilă, cu soluri de cel puțin 21 de grade, ideal mai cald.

Oferiți roșiilor o abundență de lumină solară sau un iluminat suplimentar care să fie aproape de plante. Unii grădinari încep luminile să planeze deasupra tăvilor de semințe și apoi le ridică pe măsură ce plantele cresc. Acest lucru încurajează creșterea robustă a rădăcinilor, mai degrabă decât a tulpinilor zvelte.

Este perioada propice pentru culturile de cartofi

Cartofii de primăvară sau „ cartofii noi” sunt foarte râvniți în lumea culinară. Nu e de mirare că cartofii timpurii de primăvară sunt o delicatesă. Cartofii sunt membri iubitori de căldură din familia Solanaceae, dar nu se descurcă la fel de bine în căldura extremă de la tropice. Doar în zonele 8-10 se pot planta cartofi în martie. Zonele mai reci ar trebui să aștepte până în aprilie sau mai.

Concluzie

Acum ai aflat ce legume să plantezi între 10 și 20 martie, și este clar că luna martie este momentul în care mulți grădinari încep să semene în interior sau să pună semințele în pământ în climatele mai calde. Dacă nu ai început să alegi tipurile de legume pe care să le cultivi în acest sezon, oricare dintre cele din această listă va fi o alegere bună pentru plantarea din martie. Martie este o lună excelentă pentru a începe mai devreme grădina de legume în climatele mai reci sau pentru a pune semințele în pământ pentru o recoltă generoasă de primăvară.