Florile de toamnă sunt în pericol în timpul ploilor abundente. Ce să eviţi să faci în această perioadă, conform experţilor

Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
04 oct. 2025 | 19:50
de Ionuț Vieru

Toamna aduce nu doar peisaje spectaculoase și culori calde, ci și o serie de provocări pentru grădinari. În timp ce ploile sunt benefice pentru sol, ele pot deveni o adevărată problemă pentru florile de sezon. Specialiștii atrag atenția că, în această perioadă, unele greșeli aparent minore pot duce la deteriorarea sau chiar pierderea completă a plantelor decorative.

Cum afectează ploile de toamnă florile din grădină

Conform experților în horticultură, ploile abundente din lunile de toamnă pot crea un mediu umed și rece care favorizează apariția mucegaiului, a bolilor fungice și a putrezirii rădăcinilor. În special florile sensibile la excesul de apă — cum ar fi crizantemele, tufănelele, dalii sau begoniile — pot fi afectate rapid dacă nu se iau măsuri de protecție.

Un sol prea îmbibat în apă devine lipsit de oxigen, iar rădăcinile plantelor nu mai pot respira, ceea ce duce la stagnarea creșterii și, în cazuri grave, la ofilirea completă a florilor. De asemenea, alternanța dintre perioadele de ploaie și cele cu vânt rece favorizează apariția petelor maronii pe frunze și compromite florile decorative.

Ce greșeli trebuie evitate în perioada ploilor abundente

Horticultorii recomandă grădinarilor să evite trei greșeli frecvente în această perioadă. Prima este udarea suplimentară a florilor, o practică inutilă în timpul ploilor frecvente. Solul are deja un nivel ridicat de umiditate, iar adăugarea de apă în exces poate sufoca rădăcinile.

A doua greșeală este lipsa drenajului. Ghivecele și jardinierele fără orificii de scurgere favorizează acumularea apei, iar plantele pot putrezi în doar câteva zile. Specialiștii recomandă mutarea ghivecelor sub streașină sau acoperiș, acolo unde ploile nu ajung direct, ori utilizarea unor tăvi cu pietriș care să permită scurgerea apei.

De asemenea, este important să se evite tăierile masive ale plantelor în această perioadă. Rănile rezultate în urma tăierilor pot deveni poartă de intrare pentru ciuperci și bacterii, mai ales în condiții de umezeală ridicată.

Cum poți proteja florile de toamnă de vremea ploioasă

Pentru a menține florile sănătoase până la sfârșitul sezonului, specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente. În primul rând, este indicată verificarea constantă a solului – dacă este foarte ud, plantele pot fi ridicate ușor din pământ și mutate temporar în spații mai uscate.

Totodată, folosirea mulciului ajută la reglarea umidității solului și la prevenirea stropirii frunzelor cu apă murdară, care poate transporta spori de ciuperci. În cazul în care florile se află în ghivece, acestea pot fi mutate într-o seră improvizată sau într-un spațiu acoperit, dar luminos, unde să fie ferite de ploi directe și curenți reci.

Un alt aspect important este verificarea periodică a frunzelor și florilor. Dacă apar pete maronii sau urme de mucegai, acestea trebuie îndepărtate imediat pentru a preveni extinderea infecției.

Cele mai sensibile flori de toamnă la ploi și frig

Printre florile care necesită cea mai mare atenție în această perioadă se numără crizantemele, gura-leului, begoniile și petuniile târzii. Acestea, deși rezistente în general, pot suferi rapid din cauza umidității prelungite și a scăderilor bruște de temperatură.

În schimb, plante precum ciclamele, ierburile decorative și veronica de toamnă sunt mai rezistente la umezeală, fiind potrivite pentru grădinile expuse ploii. Totuși, chiar și acestea trebuie verificate periodic, pentru a evita acumularea apei în jurul tulpinilor.

Horticultorii reamintesc că o îngrijire atentă în lunile de toamnă asigură nu doar o grădină sănătoasă, ci și o înflorire mai bogată în primăvară.

Concluzie: atenție la echilibrul dintre apă și aer

Toamna este un anotimp capricios, iar ploile pot aduce mai mult rău decât bine florilor, dacă nu se acordă atenția necesară. Evitarea udării excesive, asigurarea unui drenaj corespunzător și protejarea plantelor de frig sunt esențiale pentru a le menține sănătoase.

Respectarea acestor sfaturi simple oferite de specialiști ajută la păstrarea frumuseții grădinii până târziu în sezon și previne pierderi semnificative cauzate de condițiile meteo.

