Ce lege a promulgat Vladimir Putin azi, 7 martie. Banii cui urmează să fie confiscați urgent

Vladimir Putin a luat o decizie de ultimă care va afecta o bună parte a funcționarilor ruși cu rang înalt. Liderul de la Kremlin a promulgat o lege prin care pot fi confiscați banii demnitarilor care au depozite bancare mai mari decât veniturile din ultimii trei ani.

Vladimir Putin a promulgat legea prin care banii demnitarilor ruși cu depozite bancare mai mari decât veniturile din ultimii trei ani pot fi confiscați

Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care autorizează confiscarea conturilor bancare ale oficialilor dacă depozitele totale ale acestora sunt mai mari decât veniturile lor declarate din ultimii trei ani și par a fi ilegale, a informat astăzi presa din Moscova, potrivit publicației elene Capital.gr.

În 2013, președintele rus a semnat un decret prin care le-a fost interzis demnitarilor și funcționarilor publici să dețină conturi și alte valori în bănci din afara Rusiei. Interdicția îi viza inclusiv pe soții, soțiile și copiii minori ai celor menționați.

Mai exact, oficialilor în cauză și familiilor acestora le-a fost intezis să dețină acţiuni, obligaţiuni, depozite bancare şi altele, inclusiv cecuri de călătorie, şi să ţină în băncile din străinătate bani lichizi, bijuterii, metale şi pietre preţioase.

Interdicția nu a fost aplicată și în cazul proprietăților imobiliare, cu condiția ca oficialii care dețin astfel de bunuri să specifice sursa de venit care justifică achiziționarea lor.

Rusia este cunoscută pentru nivelul ridicat al corupției în toate domeniile, de la administrație publică, justiție, sănătate, educție și până la mediul de afaceri. Conform Indicelui de Percepție al Corupției din 2021, publicat de organizația Transparency International, Rusia este percepută ca fiind cea mai coruptă țară din Europa.

Care ar fi, de fapt, averea reală a lui Vladimir Putin

Subiectul averii lui Vladimir Putin a fost intens dezbătut de-a lungul anilor. Acum, în contextul războiului din Ucraina, cu atât mai mult atenția întregii planete este asupra sa și implicit a banilor pe care președintele rus îi are.

Deși în multe rânduri, Vladimir Putin s-a declarat un simplu funcționar, cu venituri modeste, în realitate averea sa ar fi una colosala.

Liderul de la Kremlin este obligat ca în fiecare an de mandat să întocmească o declarație de avere. Potrivit spuselor sale, în 2018 acesta ar fi câștigat aproximativ 113.000 de dolari și la nivelul acelui an deținea un total de 243.000 de dolari în diferite conturi bancare. În plus președintele rus a mai precizat că mai deține un apartament de 75 de metri pătrați, două mașini sovietice și una de teren.

Potrivit contestatarilor săi, Vladimir Putin ar avea însă o avere de 200 de miliarde de dolari, ceea ce l-ar face cel mai bogat om al planetei. Putin a respins de fiecare dată aceste informații.

Vladimir Putin a anunțat, în dimineața zilei de 24 februarie 2022, invadarea Ucrainei. Deși lierul rus preconiza o victorie fulgerătoare în țara vecină a Rusiei, după 12 zile de conflict armat, armata sa nu a reușit să cucerească orașele importante ale Ucrainei.