Ce legătură există între Răzvan Botezatu și Cătălin Botezatu, de fapt. Prezentatorul TV a mărturisit: ”M-a ajutat mult”

Mulți s-au întrebat ce legătură există între Răzvan Botezatu și Cătălin Botezatu. Cei doi sunt nume sonore în showbiz, personaje îndrăgite, dar unii cred că între ei ar fi vorba despre un grad de rudenie. Prezentatorul TV a rupt tăcerea și a dezvăluit cum stau, de fapt, lucrurile, între ei și cât de mult l-a ajutat acest nume.

Răzvan Botezatu este unul dintre cele mai cunoscute personaje din lumea publică. Este un prezentator TV extrem de îndrăgit, care a reușit să formeze o comunitate mare de oameni, care îl apreciază pentru spectacolul pe care îl făcea atât pe micile ecrane, cât și în mediul online.

Răzvan Botezatu a fost invitat în emisiunea Detectorul de Minciuni a Biancăi Drăgușanu, unde a dezvăluit secrete din viața sa intimă, dar și profesională. Acesta a mărturisit că începuturile carierei sale au fost extrem de grele, pentru că nu a stat deloc bine din punct de vedere financiar și a făcut multe sacrificii.

„Când am venit prima dată în București..a fost foarte greu, abia reușeam să plătesc chiria, mâncam pateu cu pâine și mergeam pe jos de la Gara de Nord până la Romexpo. Mi-a fost greu, mama m-a ajutat mult cu banii atunci”, a mărturisit vedeta.

Prezentatorul TV a mai fost întrebat și dacă oamenii cred că are vreo legătură cu celebrul designer Cătălin Botezatu, iar acesta a mărturisit că l-a ajutat mult numele comun. Mulți ar avea impresia că cei doi sunt tată și fiu, ceea ce a fost chiar un avantaj în ceea ce privește cariera lui. Presa a profitat de acest aspect și nu a făcut decât să o ajute pe vedetă.

Răzvan Botezatu este foarte deschis și niciodată nu și-a ascuns orientarea sexuală. Acesta a vorbit, în emisiunea Biancăi Drăgușanu, și despre situația sentimentală din prezent și se pare că stă chiar bine la acest capitol.

Vedeta a recunoscut că iubește și este iubită în acest moment. Bărbatul are o relație de trei ani și se declară fericit, deși între ei au mai existat și certuri și despărțiri. Partenerul său de viață este foarte gelos, având impresia că este foarte solicitat, dar reușește să gestioneze bine situația.

„Da, am o relație. Sunt cu un băiat de trei ani, sunt foarte fericit. El este foarte gelos, toată lumea are impresia că mie îmi scriu zilnic 100 de moși cu bani, el are impresia asta, că fiind deschis către public primesc multe mesaje. Și ne certăm”, a mărturisit Răzvan.