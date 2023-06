Răzvan Botezatu vrea și la ”America Express”, după coșmarul trăit la ”Sunt celebru!”. Cu ce vedete ar face echipă: ”Cu ele aș câștiga premiul de 50.000 de euro!” EXCLUSIV

Răzvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la Antena Stars, a rămas tot cu gândul la aventură. La nici nouă luni, de la întoarcerea sa, din Republica Dominicană, unde și-a încercat norocul la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” (PRO TV), Răzvan vrea să se ”înroleze” la un alt show tv, plin de adrenalină. În exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a vorbit despre dorul de televiziune, dar și despre afacerea sa, un magazin de haine second hand.

Răzvan Botezatu s-a întors epuizat din Republica Dominicană, unde anul trecut a concurat pentru marele premiu de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” (PRO TV), însă, acum, că s-a refăcut total, fizic și psihic, privește cu jind spre ”America Express” (Antena 1).

Ar pleca iar la drum lung, dar doar în anume condiții și nu cu oricine. Are deja o listă, cu trei vedete de top, alături de care crede că ar forma echipa câștigătoare:

”Da, aș vrea să revin în televiziune. Aștept însă următorul proiect, să vedem cine mă cheamă. Tare mult mi-aș dori să particip și la ”America Express”, acum sunt călit, am experiență, după concursul de supraviețuire de la PRO TV. Aș face echipă cu Raluca Dumitru, cu Lidia Buble sau cu Ruxi Opulenta. Cu una dintre ele cu siguranță aș câștiga marele premiu de 50.000 de euro.”, ne-a declarat Răzvan Botezatu, pentru Playtech Știri.

De altfel, cu Lidia Buble și cu Ruxi Opulenta a legat o prietenie de suflet chiar la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, iar Andreea Dumitru, cu care a lucrat la Antena Stars, a participat la ”Survivor”, în 2021, unde a dovedit o lăudabilă rezistență fizică.

Răzvan Botezatu deține un magazin de haine second hand, în Eforie Sud. Muncește cât e ziua de lungă, fiind preocupat și de promovare, pe conturile sociale. Se declară mulțumit de mica sa afacere. Are la vânzare sute de articole vestimentare, de toate felurile, la prețuri bune, puțin peste 20 de lei:

”Calc, etichetez, vând, fac poze cu lumea, râdem, glumim. Sunt as la călcat. Sunt plin de arsuri pe mână, de la aparatul de călcat, dar îmi place. Merge bine, lumea cumpără. Salvăm planeta. E plină de haine second hand. Aduc hainele din America, le vând ieftin. Hainele sunt aerisite, parfumate, aranjate, călcate, am multe cliente.”, ne-a mai declarat el, pentru Playtech Știri.