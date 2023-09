Ce a pățit Cătălin Botezatu în vacanță. A fost la un pas de tragedie: ‘Am văzut coada de rechin’

Una dintre vacanțe era cât pe ce să se încheie tragic pentru Cătălin Botezatu. Designerul de modă a mărturisit cum era să fie mâncat de un rechin. Renumitul creator de modă a povestit întreaga întâmplare cu lux de amănunte. Din fericire, acesta a reușit să iasă teafăr și nevătămat din colții unui rechin.

De câte ori are ocazia, Cătălin Botezatu își face bagajul și pleacă în vacanță. De-a lungul timpului, acesta a fost în numeroase destinații. Însă, nu toate vacanțele s-au dovedit a fi de vis. Într-una dintre ele era cât pe ce să fie mâncat de un rechin. Creatorul de modă a relatat toată isprava în cadrul unui interviu oferit pentru Antena Stars.

„Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud (…) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin. E o poveste lungă.

Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune.

Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă. M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat.”, a povestit Cătălin Botezatu.