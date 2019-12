Ce legătură este, de fapt, între Teo Trandafir și Mircea Badea. Vedeta Kanal D a vorbit despre cele mai importante momente dintre ei

Toată suflarea românească a auzit sau i-au văzut măcar odată, la televizor, pe vremea când 7ABC era printre puținele posturi deteleviziune private din țară. Măcar odată publicul românesc a râs odată cu ei. Este vorba de unul din cele mai celebre cupluri de moderatori TV, Teo Trandafir și Mircea Badea.

Teo, după a mărturisit de multe ori, nu a avut o viață tocmai fericită, încă din copilărie, dar a avut puterea să treacă peste probleme, având de cele mai multe ori lângă ea, prieteni loiali si sinceri. A avut un drum greu de parcurs până la celebritatea pe care o are astăzi, fiind una din cele mai îndrăgite vedete de televiziune.

„Mie mi s-a spus despre mine că eram un copil minunat, mai minunat decât mă consideram eu. Aveam note mici pe merit. Însă părinţii mei îmi zic altceva. Eu cu mama şi cu tata locuiam într-o dependinţă a spitalului, tata era medic. Eu fugeam în spital şi îngrijeam bolnavii. Mâncam din noptierele bolnavilor, le făceam masaj la cap. Ne-am mutat prin mai multe locuri, uneori nu aveam electricitate. Tot timpul am locuit într-o cameră cu toţii. Mereu am fost mediată şi instruită să fiu medic, eu visam să lucrez în televiziune. Am dat la limbi străine, am intrat la arabă. Eu am făcut prima mea depresie înainte să încep tot. Mi-am dat seama că nu sunt în stare. Unde mă duc eu la arabă? Am început să plâng şi tata mă mângâia. Am venit la Bucureşti. Băteam lucrări în limbi străine, la urgenţă, şi câştigam ceva bani. Mi-am cumpărat o pereche de cizme, apoi a venit revoluţia. M-am urcat pe tanc şi m-am murdărit de unsoare. M-am jurat că o să-mi iau o pereche de pantofi pe lună, că-mi iau lenjerie intimă. Apoi a picat regimul şi m-am angajat. Din primul salariu mi-am cumpărat un Moş Crăciun de ciocolată pe care l-am mâncat în toaletă, plângând. Apoi am plecat în Franţa, am greşit că m-am întors”,se destăunia vedeta colegilor de la Kanal D.