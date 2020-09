Ce legătură este, de fapt, între Nicușor Dan și Elena Udrea. S-a aflat după alegeri

Dezvăluirea făcută după alegerile locale din 2020. Între Nicușor Dan, cel care a câștigat la alegerile locale și Elena Udrea există o legătură neștiută.

În urma primelor rezultate, Elena Udrea a dezvăluit ce legătură există între ea și câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan.

Gabriela Firea a spus că, după părerea ei, Nicușor Dan nu poate să fie un primar general al Bucureștiului mai rău decât Gabriela Firea.

”Sunt de părere că Nicușor Dan nu poate fi un primar cu mult mai rău decât Gabi Firea, deci nu prevăd o catastrofă prin venirea lui la Primărie. Dar nici nu va rupe gura târgului că primar. Am lucrat cu el când am fost ministru, așa că mă bazez pe ceva ce am constatat direct”, a scris Elena Udrea, pe internet.legatura