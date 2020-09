Elena Udrea, apariție de senzație în public. Toată lumea a observat ce decolteu are

Sunt emoții și lacrimi de fericire pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Astăzi, 20 septembrie, se împlinesc doi ani de când fiica cuplului, Eva Maria, a venit pe lume. Cei doi părinți au sărbătorit-o pe micuță așa cum se cuvine.

Elena Udrea, apariție de senzație în public

De remarcat a fost însă ținuta Elenei Udrea, și anume o rochie înflorată și extrem de decoltată. Se pare că fosta blondă de la Cotroceni a revenit la ținutele extrem de îndrăznețe cu care ne-a obișnuit cu ceva timp în urmă. Și fiica ei a avut o rochiță asemănătoare ca decor, asortându-se într-un fel. De asemenea, fericitul tătic și-a asortat hainele cu cele purtate de iubirile sale.

Elena Udrea a postat și un mesaj extrem de emoționant pe pagina sa de Facebook, cu ocazia zilei de naștere a fiicei ei.

”LA MULTI ANI, MINUNEA DIN VIATA MEA!

Iti multumesc pentru ca m-ai ales pe mine si ii multumesc in fiecare zi lui Dumnezeu ca mi te-a adus! Iti doresc sa cresti sanatoasa si fericita!

Mami si Tati te iubesc si iti sunt alaturi in fiecare clipa”, a scris fosta blondă de la Cotroceni pe rețeaua de socilizarea.

Mesajele de felicitare însă nu au mai contenit, iar pagina ei de Facebook s-a umplut de reacții ale internauților.

”La mulți ani cu sănătate, dorințe împlinite și sa fie înconjurată de oameni frumoși la suflet!” sau ”La multi ani fericiți cu sănătate și noroc împreună cu familia ta frumoasă!!”, au fost doar câteva dintre mesajele care au curs pe pagina de Facebook.

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani

De menționat este că Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Astfel, Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie 2018, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

“Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit Elena Udrea jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea, pe numele complet Elena Gabriela Udrea, s-a născut la data de 26 decembrie 1973, în Buzău și este o fostă politiciană română, ce a deținut funcțiile de consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale, deputat, ministru al Turismului și ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.