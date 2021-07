Ce lecție majoră a învățat Zanni după participarea la Survivor România. A spus tot

Zanni a câștigat o emisiunea-concurs Survivor România 2021, adjudecându-și premiul de 50.000 de euro. Acesta are planuri mari după revenirea în țară și a spus că odată cu câștigarea emisiunii a învățat și o lecție importantă.

“E o lecţie să primesc toată susţinerea asta. Nu sunt obişnuit cu aşa ceva. Am 23 de ani de viaţă grea, nu doar aici a fost greu, a fost doar un examen care mi-a permis să mă evaluez. A meritat tot. Nu sunt accidentat, nu mă doare nimic, mergem mai departe.

Experimentez nişte senzaţii unice. Vreau să îmi iau un apartament pentru că merit. Momentul în care am câştigat m-a marcat. Asta s-a întâmplat şi în cazul unor colegi care au plecat acasă prea devreme. E prea frumos să fie adevărat. O să încerc să nu mă grăbesc, am câştigat mulţi oameni de partea mea. Nu ştiu ce uşi mi se vor mai deschide acasă. Am de gând să rămân umil, să rămân eu”, a spus Zanni, la Teo Show.