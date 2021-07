Andrei rupe tăcerea! De ce a pierdut finala Survivor România în fața lui Zanni

Andrei este primul concurent care s-a calificat în marea finală Survivor România 2021. El a luptat împotriva lui Zanni până la final. Cu toate acestea, emisiunea a fost câștigată de Zanni, acesta fiind votat în număr foarte mare.

Războinicul a vorbit însă despre competiția care i-a schimbat viața și care i-a redat încrederea în sine. El a spus că Zanni merita să câștige trofeul și premiul deoarece acesta a trecut prin multe. De asemenea, el a spus că s-a gândit că nu va fi la fel de susținut ca și Zanni, mai ales că el este o ”vedetă”.

Am visat maxim până la individuale, nu am visat niciodată finala. Zanni merita câștigul, a trecut prin multe în competiția asta, îl apreciez foarte mult și îi doresc numai bine de acum încolo. Sunt mândru de mine, mândru că mi-am făcut familia fericită și că lumea de acasă m-a susținut. Da, mi-am depășit așteptările, am o problema cu încrederea.

”Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care și-au dorit ca eu să ajung până aici. Din păcate, nu am putut câștiga, dar sunt cu sufletul împăcat. Tot ce am susținut de la începutul competiției, am și demonstrat, sunt sportiv. Sunt mândru de mine, nu sunt supărat, nu am visat la finala, asta este wow pentru mine, că am ajuns până aici.

De exemplu, la meciurile de box am 100% încredere, dar când vine vorba sa am încredere în situații cum au fost cele de acum, nu am încredere în mine. O mica supărare este, am fost la un pas sa câștig finala, dar și la meciurile de box când am mai avut câte o pierdere, am învățat din ea, din greseli.

Și mai este încă ceva la care m-am tot gândit și mă așteptam să nu fiu eu castigator in aceasta seara. Un om normal, un om simplu, nu cred că are șanse să câștige în fața unei vedete. Zanni e cunoscut de foarte multă lume. Eram conștient că nu prea sunt șanse, dar am sperat până în ultimul moment”, a spus Andrei potrivi Wowbiz.ro.