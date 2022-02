Ce le făcea Alexandru Papadopol lui Iurie Darie și Ancăi Pandrea. Actrița a răbufnit după atâția ani. Deși au trecut opt ani de la realizarea celebrului serial, Numai Iubirea, difuzat la Acasă TV, actrița Anca Pandrea, care juca în serial alături de omul iubit, regretatul actor Iurie Darie, și-a amintit de acele vremuri petrecute pe platourile de filmare.

Ieri, 16 februarie, Anca Pandrea a împlinit vârsta de 76 de ani. Cu această ocazie, actrița a depănat mai multe amintiri din viața personală și profesională. Ea l-a amintit, ca de fiecare dată, pe regretatul Iurie Darie, dar și ultimul proiect în care cei doi au jucat împreună, și anume, serialul Numai iubirea, cu Alexandru Papadopol și Corina Dănilă în rolurile principale.

Anca Pandrea, care acum ar prefera un rol de bunică, dacă s-ar ivi, a spus cu cine anume i-a plăcut să joace în serialul Numai iubirea, realizat în anul 2004. Ea a dat un răspuns neașteptat.

Întrebată însă și de cine anume i-a plăcut cel mai mult dintre actorii din serialul Numai iubirea, actrița a mai precizat.

În ce privește prezentul, Anca Pandrea a mai dezvăluit că în ultima vreme s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, pentru care urmează și un tratament.

„Aşa este, nu m-am simţit ok, am chemat salvarea de două ori. Am o gastrită mai veche şi nu puteam mânca. Au venit doctori foarte protectori. Am de luat multe medicamente”, a spus Anca Pandrea.