Ce le-a spus Andra despre Cătălin Măruţă socrilor săi. S-a lăsat cu plâns, artista a povestit tot: „Nu trebuia”

Soția prezentatorului emisiunii „La Măruță”, dezvăluiri din intimitate. Ce le-a spus Andra despre Cătălin Măruţă socrilor săi, când au mers în vizită la aceștia. Cunoscuta cântăreață a povestit tot pe o platformă socială, fără să fie jenată.

Andra este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Are o voce impecabilă, însă românii nu o iubesc doar datorită talentului său muzical. Soția lui Cătălin Măruță este apreciată pentru naturalețea, bunătatea și empatia de care dă dovadă. Artista a reușit să atragă, de-a lungul timpului, mulți fani.

Pe rețelele sociale, Andra îi ține la curent pe urmăritorii săi cu evenimentele care au loc în viața ei. Recent, a povestit pe unul dintre conturile sale o întâmplare petrecută la Târgu-Jiu, la părinții lui Cătălin Măruță. Aflată în vizită la socri, cântăreața a băut, din respect, două pahare de vin.

Ce nu știu mulți este că artista nu consumă alcool, astfel încât vinul de la socri au amețit-o de-a dreptul. Andra și-a dezlegat limba și le-a povestit părinților lui Cătălin Măruță o mulțime de lucruri despre fiul lor. Plăcute, dar și dintre cele mai puțin plăcute. S-a lăsat și cu râs, și cu plâns.

Probabil că mărturisirile vedetei ar fi continuat, dacă cele două pahare de vin nu o răpuneau, trimițând-o la somn, după cum a dezvăluit chiar ea. Mulți colegi de breaslă au încercat să o împrietenească cu alcoolul, însă nimeni nu a avut succes. Chiar dacă se spune că ajută la voce, Andra preferă să consume apă.

„Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine.

Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit Andra.